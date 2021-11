Novias ADLIB

La modelo mallorquina Malena Costa fue la madrina de la presentación de las nuevas colecciones de Adlib Bridal 2022 celebrada este viernes en la galería de arte Gerhardt Braun Palace, de Palma. El evento desveló las tendencias y propuestas nupciales de reconocidas firmas de la isla pitiusa, manteniendo la esencia del diseño ibicenco. El acto fue presentado por la consellera de Promoció Económica i Empresarial del Consell Insular d’Eivissa, María Fajarnés; la comisaria y responsable de Ablib Ibiza, Carmen Coll; y la madrina del evento, Malena Costa, quien el pasado año y con motivo del 50 aniversario de Adlib Ibiza desfiló por primera vez para esta marca emblemática.

Fiel a su esencia ibicenca y a la elaboración artesanal, los diseñadores Tony Bonet, Monika Maxim, Ivanna Mestres, Virginia Vald, Ibimoda y Vintage Ibiza mostraron, en pasarela, algunas de las prendas de sus propuestas para esta temporada, que podrán apreciarse este fin de semana, tanto en un showroom donde también se exponen complementos, como en los desfiles, abiertos al público. «Vestimos a las novias de la cabeza a los pies», señaló Carmen Coll. Encajes, puntillas, bordados, lino, algodón, tules, etc, realzan sobre siluetas muy bien estructuradas y trazadas en los patronajes. El color blanco, protagonista indiscutible de la moda Adlib, inunda todas las creaciones que desbordan personalidad y rompen con los convencionalismos, esquemas y protocolos.

La modelo Malena Costa, junto a la consellera ibicenca María Fajarnés.

Una moda libre, elegante y atrevida donde destacan las transparencias y vestidos largos. También se vieron algunas prendas superpuestas en las que la falda por encima de la rodilla se descubre tras la ceremonia para comenzar la fiesta. Estilo desenfadado y fresco también para los novios, con camisas y pantalones en tejidos ligeros y siempre cómodos. Malena Costa comentó: «Para mí es un honor que me hayan elegido como embajadora de este evento porque me siento muy identificada con la moda ibicenca, es el estilo que me hace sentirme yo misma. Los diseñadores ibicencos tienen un potencial internacional y mantienen una esencia muy marcada y estilo único». La modelo mallorquina reconoció que el día de su boda lució un increíble vestido de una diseñadora ibicenca, celebración que preparó en secreto con su marido y padre de sus hijos, el futbolista Mario Suárez.