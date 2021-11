Chenoa: «Será una boda íntima en Mallorca»

Laura Corradini, Chenoa, se casará el próximo verano en Mallorca. Así lo ha confesado la propia artista que destaca, «se casa Laura, no Chenoa». Un enlace que estaba previsto para el pasado 14 de junio de 2019 pero que, al igual que los planes de muchas parejas, frustró la pandemia. Dos años después de la fecha inicialmente prevista, también en junio, la mallorquina y el urólogo Miguel Sánchez Encinas se unirán en matrimonio. «Estuvimos pensando mucho donde celebrar la boda, si en Madrid o Mallorca. Al final decidimos que sea en la Isla que es de donde soy al mil por mil», aseguró ayer por la tarde Chenoa, en declaraciones para Ultima Hora. «Mallorca es donde crecí, donde está mi esencia y la gente que quiero y me conoce desde pequeña. Estamos muy ilusionados por poder celebrar la boda en la isla más bonita del mundo a la que me siento tan unida. Es un sueño» confiesa Laura, que vive el mejor momento de su vida en lo personal y profesional.

La cantante mallorquina desvela que el equipo del diseñador venezolano Hannibal Laguna será el encargado de confeccionar el vestido nupcial. Un diseño que mantiene en secreto y que conociendo un poco a Laura Corradini apostará por un estilo sencillo y elegante. Digno de una princesa. El lugar, aún por desvelar, reunirá a los familiares más cercanos de cada uno de los contrayentes. «Será más íntimo de lo que habíamos pensado antes. Tras la pandemia hemos preferido ser más cautos y cuidadosos», comenta Laura. Entre los invitados, por parte de la novia, su abuela, quien recientemente ha cumplido 98 años de edad y a la que adora. No se tratará de una gran fiesta a la que asistirán famosos. De hecho sus compañeros de Operación Triunfo podrían reunirse en una gran cena posterior en Madrid donde poder felicitar a los ya convertidos en marido y mujer. La ceremonia se realizará por lo civil. Otro de los secretos, que hasta el momento no han desvelado los novios, es el destino de su luna de miel. Chenoa y Miguel viajarán estas navidades a Mallorca donde piensan pasar unos días con la familia y visitar el lugar que ya han reservado para la boda.