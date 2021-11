Rosana, de isla en isla

La cuarta temporada del reality show de Telecinco La isla de las tentaciones, que arrancó en la noche del miércoles, cuenta con una participante mallorquina. Se llama Rosana Martínez Ruiz, natural de Palma, y es una de las ‘tentadoras’ del programa que se grabó a principios de verano en República Dominicana. Se trata de una mujer escultural, que desprende simpatía y belleza. Por sus venas corre sangre andaluza y francesa, de madre y padre, respectivamente. Estudió en el Liceo Francés, de Palma, hasta cuarto de ESO y posteriormente realizó ciclos formativos de Técnico en Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear en Luis Vives. Apasionada del deporte, hace cuatro años fue campeona de Balears en pole dance, actividad que abandonó para dedicarse al mundo de la música y el baile, sin dejar de lado el deporte.

Hace unos días, Rosana Martínez presentó su primer tema musical, Otra vez, una canción escrita por ella y que se puede escuchar en las plataformas Spotify, YouTube y Apple Music. «La letra de las canciones reflejan mi vida diaria o el estado sentimental en el que me encuentro, aunque cuando estoy triste o he pasado una desilusión las canciones fluyen prácticamente solas». Mujer imaginativa, soñadora, activa y muy positiva, Rosana se confiesa un alma libre. «Soy una persona happy, siempre intento sacar lo bueno de las cosas que me pasan y aprovechar el día a día». Su referente en la vida es su madre. «Mi madre siempre me ha apoyado en todo lo que hago y respetado mis decisiones. La adoro. Al igual que a mi padre, a quien hecho de menos, ya que vive en Francia».

Aventurera y ávida por conocer nuevas culturas, uno de los destinos que le gustaría descubrir es Australia. «Cuando viajo intento absorber toda la riqueza del lugar, conocer sus gentes, sus tradiciones..., pero siempre sabiendo que voy a volver a Mallorca. Para mí este es el mejor lugar del mundo donde vivir». Aunque no puede desvelar nada sobre su participación en La isla de las tentaciones, la mallorquina se convertirá sin duda en uno de los rostros que acapare la atención de la audiencia, y posiblemente de alguno de los concursantes.

En el amor, Rosana Martínez ha tenido ilusiones y desilusiones, pero también ha roto algún corazón. «Soy enamoradiza y muy sensible. Supongo que también habré roto algún corazón». Activa en las redes sociales, trata de cuidar su imagen, y tras conocerse su participación, el número de seguidores ha subido como el precio de la luz. «Me expreso tal como soy. La vida son dos días y hay que vivirla al máximo», afirma. Además de aprovechar al máximo este momento de su paso por el reality, Rosana quiere seguir formándose en el sector de la sanidad. «Suelo ver muchos documentales y reportajes sobre el cuerpo humano. Siempre quise ser enfermera o estudiar Medicina así que continuaré los estudios combinándolos con las intervenciones en televisión o bolos que salgan, junto a los demás participantes».

Confiesa no ser muy buena cocinera, pero cuida al máximo su alimentación. «Trato de comer poca carne, entre otras cosas porque soy animalista y un poco vegetariana debido a que tengo alergia al gluten y a la proteína de la leche». Sus gustos musicales son variados y entre sus artistas favoritos destacan Sech y Bad Bunny. «De ellos más que su estilo me gustan las letras de sus canciones. Son inspiradoras». Uno de los secretos que Rosana guarda es una importante cantidad de hojas escritas y que algún día convertirá en libro. «Desde siempre me ha gustado escribir y lo guardo todo para algún día sacar mi propio libro, al igual que las canciones que estoy preparando». El reality presentado por Sandra Barneda ha comenzado su cuarta temporada con algunas novedades para los fieles seguidores. Una audiencia que espera besos en el cuello, examantes y como siempre... sonrisas y lágrimas.