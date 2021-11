Miguel Bosé relata su dura infancia: «¡Maricón, Lucía, el niño va a ser maricón!»

Las esperadas memorias de Miguel Bosé ya están a la venta. Desde este miércoles 10 de noviembre ya se puede encontrar en las librerías y plataformas de internet El hijo del capitán trueno, la autobiografía en la que el artista relata algunos de los episodios más complicados de su vida. En el texto el cantante profundiza en la relación que ha tenido con su padre, el conocido torero Luis Miguel Dominguín, y en el difícil matrimonio de sus padres.

En este libro, tal y como explica la editorial Espasa, «el autor nos ofrece la cara menos conocida de personajes memorables, desde un Picasso vulnerable y crepuscular, al hermoso y maldito Helmut Berger». El lector, además, asiste en el relato a capeas taurinas con Sofía Loren y Carlo Ponti, Deborah Kerr, Claudia Cardinale o John Wayne. Uno de los fragmentos que más ha trascendido es el capítulo sexto, llamado Un paseo por Samosaguas, en el que Lucía Bosé y el diestro discuten por los gustos del pequeño Miguel. Una clara muestra de los conflictos a los que se tuvo que enfrentar el artista cuando todavía era un niño.

—Me han contado que lees mucho, ¿no es así?

—Sí, papá, me gusta mucho leer.

—¿Y de dónde vienen todos esos libros?... De la librería del salón, ¿no?... ¿Sabes que está prohibido entrar en el salón?... ¿Sabes que leer tanto es malo?... ¿No te gusta más montar a caballo?

—También... pero un poco menos.

—¿Y cazar?... ¿Por qué no te gusta cazar?... Si no te gusta cazar, ni pescar, ni nada de esas cosas... dime tú cuándo voy a estar yo con mi hijo... ¡Tiene que gustarte, Miguelón!... Tienes que hacerme el favor de que te guste o voy a empezar a pensar que no eres mi hijo... porque de mí... por ahora, que yo sepa... no has sacado nada... Mira, Miguelón... los hombres tienen que hacer cosas de hombres entre hombres...

El cantante explicó en el mes de abril a Carlos Fuentes que llevaba los últimos tres años trabajando en este libro. Eso sí, tal y como indicó en el programa de Teve.cat, se vio obligado a reducir el texto porque «el original tenía 1.200 páginas». En estas memorias el artista también refleja cómo era el día a día de Lucía y Luis Miguel. Una relación complicada que se acabó rompiendo tras doce años matrimonio por las continuas infidelidades del torero.

A mi madre no le cabía en la cabeza que su marido, siendo todo lo que era, esa figura tan internacional y de formas exquisitas, fuese tan poco evolucionado en ciertos temas básicos y vitales. Le parecía retrógrado y muy paleto, sin hablar de lo machista. [...] En la cara de mi madre había mucha tristeza y mucho enfado, una expresión que desconocía. Me abrazó como sabía que a mí me gustaba durante un tiempo largo, y yo a ella, sin quererla soltar. En ese momento deseé que hubiese encarado a mi padre diciéndole que había cambiado de opinión y que a su hijo no se lo llevaba nadie. Sentí que estaba asustada, que no se fiaba de él. Se me quedó mirando un rato largo a los ojos y, sujetando mi cara entre sus manos, me dijo: «Todo va a estar bien, Mighelino, todo va a estar bien», y me volví a abrazar a ella.

Pero este libro no es el único frente abierto del artista. El músico también prepara su propia serie con Paramount+, una plataforma de streaming que a día de hoy no está disponible en España. Aunque en un primer momento estaba previsto que Bosé tuviese tres temporadas y se emitiese en Movistar+, finalmente la producción constará solo de seis capítulos. Por el momento no se ha concretado la fecha de estreno, pero está previsto que se empiece a rodar en 2022.