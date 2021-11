A punto de cumplir 27 años, una edad en la que muchos arrancan su carrera profesional, Alberto Pareja García ha decidido dar carpetazo a la suya y emprender una nueva aventura. Este joven de Son Servera ha decidido colgar las botas de fútbol y probar suerte en otro campo, el de la televisión, y quién sabe, puede que también como modelo. Se va del Constància pero lo hace por la puerta grande, después de marcar el gol de la victoria de su equipo el sábado pasado frente al líder, el Manacor. Fue su primer gol, y el último.

Alberto Pareja está a punto de estrenarse en la pequeña pantalla en uno de los programas de más audiencia, La isla de las Tentaciones, de Telecinco, y lo hace como ‘tentador’, un papel que le va como anillo al dedo.

«En realidad soy un poco picaflor, pero del programa no te puedo decir nada», asegura el de Son Servera mientras prepara las maletas rumbo a Alicante. «Pasaré unos días para ver a mi madre y luego iré a Granada a visitar a mi abuela. Luego me marcho a Madrid, donde ya he alquilado una habitación, para probar suerte».

En República Dominicana

La cuarta edición de La isla de las Tentaciones comienza a emitirse mañana, como siempre, en el primetime de Telecinco, y Alberto Pareja espera que su paso por el reality le ayude a ganar popularidad. El rodaje se realizó el pasado mes de julio en República Dominicana, en un paraje idílico, la península de Samaná, famosa por sus cristalinas aguas y por la visita que recibe cada año de las ballenas jorobadas, entre enero y marzo, toda una atracción.

Alberto tentará a alguna de las cinco chicas que participan en esta edición del programa con sus respectivas parejas. Respecto a su trayectoria amorosa, confiesa que «en mi vida sentimental he tenido una relación de dos años y otra de un año». Cuando se le pregunta por lo que más le atrae de una mujer no lo duda: «La cara y que sea deportista».

El ya exjugador del Constància trabajaba, hasta la fecha, como jardinero en un hotel de Cala Millor, donde también residía. «Vivía en el hotel, y cuando cerraba por fin de temporada, hacía de encargado, atendiendo los imprevistos que pudieran surgir».

Ilusionado con su nueva etapa, en busca de un futuro en el mundo de la televisión y el famoseo, Alberto confiesa que «me voy a Madrid a buscarme la vida, junto a otros compañeros de La isla de las Tentaciones, para aprovechar el momento. Hemos hecho muy buen grupo en el programa».

Hombre al que le gusta estar en forma, asegura que «durante el tiempo que he estado allí he cogido algún kilo de más y los abdominales se pierden a pesar de que hacíamos algo de ejercicio, aunque estábamos más pendientes de ligar. Además, con la bollería y el alcohol que nos ponían caíamos en la tentación».

Entre otras de sus aficiones, además del fútbol, practica surf y snowboard. «Hace poco también me he iniciado en el mundo de la escalada. Me gusta el deporte en general y el contacto con la naturaleza».

Respecto a si le veremos en el plató del programa, reconoce que «no sé nada, de verdad. No puedo hablar, lo único que, dependiendo del éxito que tengamos cada uno, nos irán llamando para ir al Debate».

En el mundo de la moda, Alberto prácticamente no ha realizado ningún trabajo remunerado, pero sí parece que la cámara le atrae. «He hecho alguna sesión, pero en plan amateur en la tienda de ropa de un amigo».

El próximo lunes cumplirá 27 años y su objetivo en la vida «es ser feliz, tener salud y que a mi familia no le falte para comer». No tiene novia, ni busca un prototipo especial de mujer, pero asegura que «soy un poco exigente». Aunque ha colgado, por el momento, las botas de fútbol, Alberto seguirá manteniendo la buena forma física. «Abandono también porque sufro una pubalgia y quiero recuperarme bien. No quiero perjudicar al equipo, y hasta que no esté totalmente recuperado, no volveré a coger un balón».

Este fin de semana, tras hacerse oficial su participación en el reality, Alberto escribió una carta, a través de sus redes sociales, a sus seguidores y seguidoras agradeciendo los numerosos mensajes de apoyo. «No lo pensé dos veces cuando salió la oportunidad de participar en el programa. Solo se vive una vez y es verdad que el miedo te invade por momentos, pero vale la pena vivir nuevas experiencias y aventuras que te alejen de tu zona de confort y te ayuden a superarte a diario», publicaba el mallorquín.