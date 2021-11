El duro testimonio de Manel Navarro: «Yo sobreviví al 'hate'»

¿Qué fue de Manel Navarro, el representante de España en Eurovisión 2017? Con un nuevo disco bajo el brazo, nuevo look y otra actitud ante la vida, el cantante catalán se ha desnudado en una entrevista hablando sobre los meses posteriores a su paso por el Festival de la Canción, en la que ha asegurado que recibió amenazas de muerte y fue el objetivo de escupitajos e insultos por recibir 0 puntos con su canción Do it for your lover.

«Los seis meses antes de ir al festival fueron maravillosos pese a que había gente que no estaba de acuerdo con mi candidatura, pero más allá de eso no era un hate extremo», explica el músico en la entrevista. El problema llegó cuando en su actuación, «en el momento álgido se me quebró la voz y salió lo que se conoce como 'un gallo'». A raíz de ahí y por no haber recibido ni un solo punto, comenzó el bullying. «Fue trendic topic, y si ya había recibido un poco de hate, pues a raíz de eso ya eran casi todos», ha narrado Navarro. «Si no iba con la guitarra, no pasaba nada, pero a la que salía con el instrumento, me caía de todo. El camino del ensayo a casa, era una locura», ha contado Navarro. «¿De verdad vale la pena dedicarse a esto? ¿De verdad valen la pena seis meses de curro para hacerlo lo mejor posible y luego, por hache o por be, salga mal y lo único que reciba sean amenazas, escupitajos y hielos?», se llegó a preguntar el cantante. En este sentido, Manel Navarro apunta que «nunca he respondido a nada malo, solo a los comentarios buenos. Si tú tomas esta actitud de reírte de la vida, y no hacerle caso a los haters, al final se cansan», ha asegurado. Además, el joven intérprete de 25 años confiesa que la gente que le quería intentó que fuera a terapia: «Me ofrecieron ayuda psicológica, pero dije que no. Grave error», apunta, ya que se ha dado cuenta ahora que le «hubiera venido perfecto». También ha contado que la situación se ha calmado y ha habido arrepentimientos: «Muchas de las personas que me insultaron, con el paso de los años se han disculpado. Yo no le guardo rencor a nadie», ha asegurado el joven.