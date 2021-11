Josep Antoni Tur Marí, catedrático de Fisiología: «No comemos bien»

Josep A. Marí Tur (Palma, 1957) es una de las máximas autoridades de Balears en el mundo de la investigación nutricional. Licenciado y doctor en Farmacia por la Universitat de Barcelona, es también catedrático de Fisiología y director del Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la Universitat de les Illes Balears, del Ciberobn (Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición) del Instituto de Salud Carlos III y del Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (Idisba).

En el libro hace un repaso de toda las civilizaciones que han pasado por Baleares.





–Sí, la base de este libro es dar una respuesta a una pregunta que siempre me había hecho. ¿Por qué comemos esto y no lo otro?

Y ello depende de las influencias que hemos tenido a lo largo de la historia.



–Así es. Quienes han tenido un mayor poso en nosotros han sido los púnicos y romanos, árabes, judíos y, por supuesto, todo lo venido de América a partir del siglo XV.

También habla del futuro...



–Futuro que ya tiene un tiempo como el slow food, los alimentos de cuarta gama, que por ejemplo son las ensaladas envasadas en una bolsa de plástico, y últimamente se está poniendo énfasis en la nutrición de precisión, aquella en la que a través de un estudio del ADN se puede ver qué alimentos son más y menos perjudiciales para una persona. Es un campo que está empezando, pero que ya sirve a los pacientes.

¿Hay alimentos buenos y malos?



–No hay ningún alimento enteramente bueno ni totalmente malo. Lo bueno es comer de una forma proporcionada.

¿Está de acuerdo con la definición de los cinco venenos blancos: harina, azúcar, sal, arroz (en sus vertientes refinadas) y leche pasteurizada ?



–No. Es verdad que hay que comer los cereales de forma íntegra y no refinada, porque en la cáscara están los mayores nutrientes, pero de ahí a llamar venenos a los refinados... Hay que tener en cuenta que cada día ingerimos una cantidad de azúcar y sal que no podemos controlar, porque están en los productos que consumimos. Lo que hay que cuidar es la sal y el azúcar que sí podemos ingerir por cuenta propia, que no deben ser más de 5 gramos de sal y menos del 10 por ciento de azúcares entre las calorías consumidas en un día.

¿En qué momento estamos nutricionalmente?



–Tenemos al alcance de nuestras manos más alimentos que nunca, pero no comemos bien. Contamos con más información que nunca, pero ya sea por nuestro estilo de vida o simplemente por pereza, no nos alimentamos adecuadamente.

¿Prohibiría algún alimento?



–No, porque creo que tendría un efecto rebote. Sí reduciría al mínimo el consumo de bollería industrial, los productos ultraprocesados y también los zumos industriales.

¿Existen los superalimentos?



–No, en lo que se refiere a quinoa y demás. Los alimentos más completos son sin duda el huevo y la leche.

¿Qué ha aprendido a la hora de trabajar en este libro?



–Es un volumen de base científica, pero que lo puede leer cualquiera. Ha sido curioso ver cómo los romanos ya comían pescado fresco fuera de los puertos gracias a unos recipientes llenos de agua salada que los transportaban al interior, o que los bizantinos fueron quienes nos enseñaron a comer sentados y a utilizar manteles, servilletas y cubiertos.

¿Qué consejo le daría al consumidor en general?



–Que en las etiquetas se fije, más que en las calorías, en las grasas saturadas y en los azúcares simples de un producto, que son los perjudiciales.