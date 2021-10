La actriz mallorquina Lara Martorell cumplió uno de sus sueños al alzarse como uno de los rostros del que es uno de los mayores fenómenos de la ficción televisiva en España, Veneno, creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, los ‘Javis’. El éxito de la serie es tal que dio el salto a Estados Unidos de la mano de la plataforma HBO Max, recibiendo halagos del mismísimo RuPaul, creador de RuPaul Drag Race. Ahora, la intérprete podrá realizar otro de sus grandes sueños, «una de mis pasiones desde que era una niña», pisar una pasarela de moda. Sí, los sueños a veces se cumplen y Lara Martorell debutará como modelo en la décima edición de la Pasarela Española Fashion Week Madrid, que se celebrará la próxima semana. Desfilará el viernes 6 de noviembre para uno de los diseñadores emergentes del momento, el uruguayo Steven Vázquez.

«Conocí a Steven [Vázquez], que tiene muchísimo prestigio, a través de Instagram. Nos empezamos a seguir y nos escribíamos porque nos admiramos mutuamente; me felicitó por mi trabajo en Veneno, y yo a él por sus fabulosos diseños», señala Martorell. Así, entre charla y charla, el uruguayo la invitó a desfilar en la Pasarela Española Fashion Week Madrid. «No me lo podía creer, estallé de felicidad». Y no es para menos. Desfilar en un evento de moda tan importante no solo es una oportunidad más en su carrera, también es una manera de visibilizar el colectivo LGTBIQ+ como mujer transgénero. «Es un honor poder aportar mi granito de arena para dar visibilidad y llevar a lo más alto a las mujeres transgénero y también al colectivo». Otras modelos lo han hecho antes que ella, como la reconocida Ángela Ponce, pero «todavía queda mucho camino por recorrer» y cualquier paso, por muy pequeño que sea, puede marcar «una gran diferencia», afirma la actriz.

No es la primera vez que Lara Martorell hace sus pinitos en el mundo de la moda, aunque siempre en el ámbito fotográfico, «nunca en una pasarela», afirma la intérprete y ahora modelo. Una profesión que le apasiona desde que era una niña:«Es cierto que ser actriz siempre ha sido mi gran sueño, pero también ser modelo, me gustaba caminar como ellas y por eso sufrí bullying», narra. Además, para la mallorquina son dos carreras muy ligadas. «Una modelo también es actriz, tiene que interpretar, tener actitud y contar una historia desde la pasarela con los movimientos, con la mirada, estoy entusiasmada y segura de que no será la primera vez que me suba a una pasarela», sostiene con entusiasmo.

El trabajo de Lara en Veneno la ha consolidado como una de las actrices a tener en cuenta. Muy pronto la podremos ver en otra ficción para IB3 Televisió y Nova Producciones, Sicília sense morts, basada en la novela homónima de Guillem Frontera. También se dará a conocer en otra faceta, en esta ocasión como jurado en el LesGaiCineMad 2021, el Festival Internacional de Cine LGTBIQ+ de Madrid.

Muchos proyectos para una actriz que está consiguiendo todo lo que se propone, algo por lo que solo puede «dar las gracias», concluye.