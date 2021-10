Aitana es un referente, no solo por su talento musical. Basta ver el éxito que ha tenido entre toda clase de público su reciente promoción para una conocida marca de comida rápida. Todo lo que toca lo convierte en oro y sus palabras tienen una gran repercusión. Este viernes ha salido al paso de algunas críticas y ha endosado un sonoro zasca con contenido feminista al periodista musical Arturo Paniagua, de quien no escucha las mismas reprimendas en el caso de «los cantantes de reggaeton (hombres)».

El motivo de la polémica tiene que ver con cómo funciona la industria musical en la actualidad, y la tendencia imperante de las colaboraciones entre cantantes de éxito, que a su vez son influencers con millones de seguidores a su alrededor en las distintas plataformas sociales. Aitana, Lola Indigo y tantos otros nombres de la esfera pop actual acostumbran a sacar a menudo temas con otros colegas muy influyentes, normalmente en Sudamérica, con la consecuencia clara de abrirse paso en un mercado exógeno y la presencia casi permanente en las listas de éxitos, y plataformas como YouTube o Spotify. Dentro mismo del sector hay voces críticas con esta realidad.

Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada https://t.co/RDy6JsuZFD — Aitana (@Aitanax) October 29, 2021

En este sentido, el periodista Arturo Paniagua, la voz en España de los Grammy Latinos, hace hincapié en Twitter en «la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana». La catalana rebate esa percepción indicando que en el caso de los hombres no existen tantas críticas cuando ellos colaboran en multitud de canciones.

La polémica ha surgido tras la publicación de Coldplay, una nueva colaboración entre Aitana y Cali y el Dandee. Estrenada este viernes, en once horas acumula 200.000 reproducciones en YouTube.

Después del primer mensaje más encendido Aitana ha realizado otra publicación: «Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones».

La cuestión ha tenido bastante relevancia durante las últimas horas en las redes sociales. Las palabras de Aitana han abierto un auténtico debate sobre igualdad, y también sobre las virtudes y carencias de la actual industria musical, muy condicionada por internet y todo lo que se comenta en las redes sociales.