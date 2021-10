El matrimonio d'Agostino Vargas compra Son Galceran

Son Galceran, una de las casas más míticas de Mallorca, situada entre Valldemossa y Deià, ha sido vendida tras diez años en el mercado inmobiliario. La propiedad, dividida por la carretera que cruza la Serra de Tramuntana, consta de dos edificaciones, una torre de vigía sobre las rocas y frente al mar, convertida en casa con piscina, y la casa principal, construida en tiempos del archiduque Lluís Salvador, que fue su propietario y alojó en ella a la emperatriz Sissi en una de sus frecuentes y desconocidas visitas a Mallorca.

La propiedad pasó a manos de la familia de Bartolomé March y Maritín Cencillo en el siglo XX, pero fue el primogénito de la familia quien la convirtió en mítica a finales de los años setenta y ochenta, cuando comenzó a organizar veladas culturales y divertidas fiestas que atraían a la alta sociedad del mundo entero. La lista de personalidades que se han alojado o han visitado la propiedad en alguna ocasión sería interminable.

Cuando Juan March Cencillo falleció en 1992, la casa y los terrenos que la rodean pasaron a ser propiedad de su hermano Manolo March Cencillo, poseedor de un gusto exquisito y el que la ha disfrutado hasta el presente pasando en ella largas temporadas, no solo durante los veranos, ofreciendo también veladas discretas pero maravillosas, pues su fama de gran anfitrión traspasa fronteras. Manolo, dispuesto a aligerar cargas, puso la casa a la venta hace diez años e incluso organizó un mercado para vender todas las cosas que ya no se utilizaban, pero no ha sido hasta ahora, una década después de ese mercado tan divertido, en que se ha llegado a un acuerdo y firmado la compraventa definitiva mediante la rúbrica de un contrato de arras.

Tanto Francisco Javier como Victoria proceden

de familias que figuran entre

las más ricas de Venezuela.

Los nuevos habitantes de Son Galceran no son personas desconocidas, pues se trata del empresario venezolano Francisco Javier d’Agostino, casado con la hermana de Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso de Borbón. Victoria Vargas vivía en Nueva York junto a su marido Francico Javier y sus hijos hasta que la justicia de EEUU lo puso en una situación complicada. Fue acusado, junto a otros dos empresarios venezolanos, de servir de pantalla para burlar el régimen de sanciones de EEUU y lograr comercializar el crudo venezolano en todo el mundo. En este escenario, la pareja ha elegido Mallorca para vivir y seguir un perfil bajo socialmente hablando, aunque mantiene abiertas sus casas de Nueva York y Caracas.

Los maridos de las hermanas Vargas tienen puestos directivos en el Banco Occidental de Descuento (BOD), propiedad del suegro Víctor Vargas. En Venezuela se ha relacionado a Francico Javier d’Agostino con el Gobierno Chávez, primero, y con el de Maduro después. Una conexión que el magnate y su familia siempre han negado. Lo que si sabemos es que D’Agostino ya era amigo de Luis Alfonso de Borbón, que fue invitado a su boda con Victoria Vargas y fue allí donde conoció a la que hoy es su esposa. D’Agostino, de 46 años, forma parte del grupo conocido como los ‘bolichicos’, hijos de las grandes familias acaudaladas de Venezuela.