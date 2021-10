Noches de miedo

Celebrar Halloween en Mallorca, en la víspera de Tots Sants, ya es algo normal, aunque no tradicional. Cada año son más, adultos y niños, los que se suman a disfrutar entre máscaras escalofriantes y disfraces terroríficos. Esqueletos, zombis, dráculas, brujas, etc, salen al caer la noche y deambulan por las calles y locales en los que son bien recibidos.

Una fiesta que económicamente está al alcance de la mayoría de los bolsillos. «Los disfraces no son caros y con una máscara, complementos o pinturas faciales, y un poco de imaginación, la gente pueda hacerse un buen look para Halloween», comenta Adrián Blanco, gerente de Carnaval Center, una de las tiendas más concurridas estos días y donde se puede adquirir el traje estrella de esta temporada, el de El juego del calamar. «Me quedan algunas unidades. Es cierto que este año, y de repente, el disfraz de la serie de Netflix se ha convertido en el más buscado. Al igual que la máscara que lleva el actor Michael Myers en la película de terror Halloween, también de Netflix».

Diego Gómez y Antonia Crespí, con Ainhoa, mirando máscaras. Monsina Marí y su hija Lumina, probándose los disfraces. Mateo, Iván y Núria son tres menorquines que estudian en la UIB Derecho, Ingeniería y Educación Infantil, respectivamente, que asistirán a una fiesta que organizan en la residencia de estudiantes del campus. «No tenemos ni idea de qué disfrazarnos, pero apostamos por algunas máscaras y maquillajes, y con la ropa que tenemos hacernos algún traje». Diego Gómez y Antonia Crespí, buscan junto a su hija Ainhoa «el disfraz de Tiffany, la novia de Chucky, el muñeco diabólico. Nosotros quizás nos pongamos algún disfraz, pero de lo que se trata es de acompañarla con otros amigos por la zona de Son Cotoner, donde habrá batucada y un pasaje del terror», comenta Diego Gómez. Jaume, David, Diego Lucía y Mar se preparan para la fiesta. Carnaval Center es estos días una de las tiendas más concurridas de Palma, con clientes en busca de disfraces y complementos para disfrutar de un esperado Halloween. Mar Jaume y Lucía Guardiola van a una fiesta de cumpleaños. «Es el cumpleaños denuestra amiga Alanis y es obligatorio ir disfrazado, y aunque no somos mucho de disfrazarnos, la ocasión lo merece». Por otro lado, Monsina Marí y su hija Julia Alonso, que son de Eivissa y llevan tres años viviendo en Puigpunyent, señalan que «el ambiente es muy bueno y padres y niños salimos a la calle disfrazados. Los pequeños llaman a las casas en busca de caramelos con ‘truco o trato’ y también hacen una gincana muy divertida. Luego iremos a cenar a casa de una amiga», asegura Monsina mientras se prueba un traje de esqueleto, y su hija, de niña fantasma. Ofertas en hoteles El cierre de temporada en muchos hoteles coincide este año con Halloween. Un largo fin de semana de tres días con grandes ofertas como la del hotel Vibra Beberly Playa, de Peguera, donde, desde 39 euros por persona y día, con todo incluido, se realizarán actividades, actuaciones, talleres infantiles y concursos de disfraces. En Blau Hotels Colònia Sant Jordi lo van a celebrar por todo lo alto con su Circus Horror Stories del 29 de octubre al 1 de noviembre, donde el hombre bala, la mujer barbuda, el payaso Chispita y las siamesas Daisy y Violet cobrarán especial protagonismo junto con los huéspedes. Los clientes podrán contar con sangre, látex, heridas y prótesis para el maquillaje de terror más espeluznante, como el de los personajes que deambularán por el establecimiento. Otro hotel donde los clientes lo podrán pasar de miedo y con actividades escalofriantes es Hoposa Villaconcha, en el Port de Pollença. En Marineland todos los niños que vayan disfrazados participarán en un sorteo de regalos.