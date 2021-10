Jesús Mariñas ha reaparecido esta semana en la revista Diez Minutos para anunciar que padece cáncer de vejiga. En una entrevista íntima el periodista ha explicado que fue diagnosticado hace apenas dos meses pero que afronta la enfermedad con optimismo: «Lo voy a superar».

«Hay que admitirlo, superarlo y lucharlo. A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad», ha asegurado el excolaborador de Sálvame.

El comunicador ha afirmado que lleva la enfermedad «con serenidad» y que «en estos momentos mi marido Elio lo es todo. Es fundamental en mi vida». Eso sí, es consciente de la gravedad de la situación: «No he pasado miedo porque no me quita el sueño, pero me lo tomo enserio».

El gallego, de 79 años, colabora esporádicamente en programas como La mañana de La 1, Espejo Público o Sábado Deluxe. Además, escribe en el periódico La Razón y en la revista Diez Minutos. Los últimos meses se ha mantenido alejado de los focos por sus problemas de salud.