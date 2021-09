Lo que para la cantante colombiana Shakira iba a ser un tranquilo paseo por un parque de Pedralbes, Barcelona, ha terminado en un buen susto. El motivo: el ataque de dos jabalíes.

«Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado», explicó la artista en sus 'stories' de Instagram.

«Me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado», continua Shakira a la vez que muestra como ha quedado el bolso.

Acto seguido, Shakira le pìde a su hijo Milán que cuente ante sus seguidores cómo ella había plantado cara a los jabalíes: «Milán, di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes».