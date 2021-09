La erupción volcánica en la Cumbre Vieja ha puesto estos días el foco en La Palma. La lava ha cubierto ya un total de 103 hectáreas y arrasado 156 edificaciones, según el seguimiento por satélite del programa Copérnicus de la Unión Europea.

Este fenómeno ha puesto de manifiesto la confusión que existe entre La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Este lunes se pudo ver distintos medios de comunicación internacionales que situaban el volcán en Palma de Mallorca.

Aunque desde Mallorca pueda parecer raro que se confunda La Palma con Palma, lo cierto es que este error también se ha podido ver en medios de comunicación nacionales tan conocidos como Antena 3. La cadena aseguraba que el alcalde de Palma, José Hila, visitaba la barriada de Son Dameto «ver las necesidades de los vecinos tras la erupción del volcán».

Ahora, como respuesta a estos errores, un usuario ha querido compartir un vídeo en el que enseña a diferenciar de una forma divertida La Palma, de Palma y Las Palmas de Gran Canaria.

No es lo mismo La Palma que Las Palmas pic.twitter.com/Yv3IDqWc9T — mockudramas (@mockudramas) September 20, 2021

Pero no ha sido el único. La cuenta Historia en Meme también ha hecho su particular aclaración en Twitter: «Con lo del volcán me he dado cuenta de que algunos van regular de geografía y se hacen un lío con La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Por eso os he hecho esta chuleta, para que los escasos conocimientos de geografía no os impida ser vulcanólogos expertos».

Con lo del volcán me he dado cuenta de que algunos van regular de geografía y se hacen un lío con La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. Por eso os he hecho esta chuleta, para que los escasos conocimientos de geografía no os impida ser vulcanólogos expertos. pic.twitter.com/WyqvzVnCNz — Historia en Meme (@HistoriaenMeme) September 20, 2021

Unos mensajes que seguro ayudarán a las personas y los medios a diferenciar de una forma clara los distintos territorios y evitar futuros errores.