España cuenta con más de un centenar de volcanes repartidos por todo el país. A pesar de que las Islas Canarias sean el área volcánica más conocida, muchos más estos días en los que la erupción en Cumbre Vieja, en La Palma, es de actualidad, en la parte del litoral del Mediterráneo se pueden encontrar numerosos volcanes, eso sí, ninguno de ellos está activo.

Aunque el único en erupción es el de Cumbre Vieja, si que hay varios que siguen activos en las Islas. Uno de ellos es el Teide, conocido por tratarse del pico más alto de España y el tercero entre los volcanes más altos del mundo. Otro de los volcanes que se encuentra en las Islas Canarias es el Teneguía. El 27 de octubre de 1971 comenzó la que es la última erupción de un volcán en España, y el 28 de noviembre volvió a la calma. Otro volcán que está activo es el Tagoro, situado bajo el mar al sur de la isla entró en erupción el 10 de octubre de 2011. En Lanzarote se encuentra el Timanfaya, el único activo en esta isla.

Se considera que un volcán está activo si ha entrado en erupción o mostrado signos de actividad (terremotos o emisión significativa de gas) en los últimos 10.000 años, también apunta el Instituto Geográfico Nacional. En el caso de España, sólo dos zonas volcánicas se consideran activas: la de las islas Canarias y la de Girona.

Haciendo un repaso por la geografía española, en las Islas Canarias hay 33 volcanes: 6 en Fuerteventura, 10 en Gran Canaria, 11 en Tenerife, 1 en La Gomera, 10 La Palma, 5 en Lanzarote, y 1 en El Hierro.

En cuanto a la Península, La Garrocha, en Girona, es la zona con más volcanes, con un total de 40, de los cuales 38 están en el parque natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Además, hay otros puntos reconocidos como zonas volcánicas en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Ciudad Real y en Almería.

Consulta aquí el listado de volcanes en España:

Volcanes en Fuerteventura:

Campo volcánico de la isla de Lobos

Macizo de Betancuria

Macizo de Haler

Montaña de la arena

Montaña de Tindaya

Vulcano de Jacomar

Volcanes en Gran Canaria:

Caldera de Bandama

Caldera de Tejeda

Campo volcánico la isleta

Macizo de Güigüi

Macizo de Tamadaba

Haler de Arinaga

Montaña de Arucas

Montaña de Gáldar

Montañón Negro

Estratovolcán de Roque Nublo

Volcanes en Tenerife:

Caldera de las cañadas

Macizo de anaga

Macizo de Teno

Montana de las Arenas

Cordillera Pedro Gil

Teide

Cresta Teno

Volcán de Arafo

Volcán de Chahorra

Volcán Chinyero

Volcán de Fasnia

Volcanes en La Gomera:

Volcán en escudo (Extinto)

Volcanes en La Palma:

Cordillera Cumbre Vieja

Macizo antiguo del norte

Volcán de Fuencaliente

Volcán de El Charco

Volcán de San Juan

Volcán de San Antonio

Volcán de San Martín

Volcán de Tacande

Volcán de Tajuya

Volcán de Teneguía

Volcanes en El Hierro:

Volcán de Lomo Negro

Volcanes Lanzarote:

Esta islas cuenta con más de 300 conos volcánicos, estos son algunos de los más destacados:

Timanfaya (el único activo)

Los Ajaches

Volcán de La Corona

Tao

Nuevo Fuego

Tinguatón

Montañas de Fuego

Montaña Rajada

Caldera del Cuervo

Montaña Bermeja

Montaña Blanca

Volcán de Teneza

Volcanes en La Garrocha

Volcán de la Canya

Volcán d'Aiguanegra

Volcán de Repàs

Volcán de Repassot

Volcán del Cairat

Volcán de Claperols

Volcán del Puig de l'Ós

Volcán del Puig de l'Estany

Volcán del Puig de Bellaire

Volcán de Gengí

Volcán del Bac de les Tries

Volcán de les Bisaroques

Volcán de la Garrinada

Volcán del Montsacopa

Volcán de Montolivet

Volcán de Can Barraca

Volcán del Puig Astrol

Volcán de Pujalós

Volcán del Puig de la Garsa

Volcán del Croscat

Volcán de Cabrioler

Volcán del Puig Jordà

Volcán del Puig de la Costa

Volcán del Puig de Martinyà

Volcán del Puig de Mar

Volcán de Santa Margarida

Volcán de Comadega

Volcán del Puig Subià

Volcán de Rocanegra

Volcán de Simon

Volcán del Pla sa Ribera

Volcán de Sant Jordi

Volcán del Racó

Volcán de Fontpobra

Volcán de la Tuta de Colltort

Volcán de Can Tià

Volcán de Sant Marc

Volcán del Puig Roig

Volcán del Traiter

Volcán de les Medes

Volcán de la Crosa de Sant Dalmai

Volcán del Puig d'Adri

El Rocàs

Volcán del Clot de l'Omera

Volcán del Puig de la Banya del Boc

Volcán de Granollers de Rocacorba

Puig Montner

Región de Murcia

En Cartagena hay cinco islas de origen volcánico y numerosos restos volcánicos extinguidos.

La Isla Mayor o del Barón

La Isla Perdiguera

La Isla del Ciervo

La Isla Rondella o Redonda

La Isla del Sujeto

El Farallón

El Carmolí

Calnegre y Monteblanco

El Cabezo Beaza, el Cabezo de la Fraila y el Cabezo Ventura

El Cabezo Negro, el Pico Cebolla y Los Pérez

El Volcán Aljorra

Comunidad Valenciana

Se pueden encontrar restos volcánicos en Cofrentes (Valencia) e Islas Columbretes (Castellón), ambos inactivos.

Campo de Calatrava

En Ciudad Real se pueden encontrar aproximadamente unos 300 volcanes inactivos.

Laguna Volcánica de Michos

Laguna Volcánica de La Alberquilla

Maar de la Hoya de Cervera

Laguna y Volcán de La Posadilla

Los Castillejos Volcánicos de la Bienvenida

Volcán y laguna de Peñarroya

Maar de la Hoya del Mortero

Volcán del Cerro de los Santos

Macizo Volcánico de Calatrava

Volcán de Piedrabuena

Volcán del Alhorín

Almería

El cabo de gata es otra de las áreas volcánicas de España.

Cerro del Fraile

Cerro Gallardo

Morrón de los Genoveses

Caldera El Plomo

Cerro de la Testa

Cerro de la Vela Blanca

Cerro de la Revancha

Morrón de Mateo

Área volcánica de Cóbdar

Cabezo María

Cerro del Hoyazo

Cerro Negro

Majada Redonda