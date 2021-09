La prestigiosa firma de perfumes y cosméticos Yves Saint Laurent contó esta semana con la joven bailarina mallorquina Daniela Blasco como imagen para promocionar el perfume Black Opium. El acto tuvo lugar en el centro de El Corte Inglés en Barcelona y la mallorquina fue recibida como una auténtica estrella, acudiendo a la cita muchos adolescentes y seguidoras.

Desde que Daniela Blasco se dio a conocer públicamente bailando en un concierto del cantante canadiense Justin Bieber, su carrera ha sido meteórica, y a pesar de contar con tan solo 16 años de edad, algunas marcas y firmas de ropa y cosméticos cuentan con su participación, como en el caso de Yves Saint Laurent. «Esta experiencia ha sido como cumplir un sueño. A esta marca no la puedo adorar más», confiesa la joven, quien este fin de semana se encuentra en Canarias. «Estoy impartiendo clases junto a grandes coreógrafos, a los que siempre he admirado. Imagínate, yo dando clases junto a ellos».

Sobre su evento, en la ciudad condal, Daniela Blasco ofreció un directo y realizó tutoriales de maquillaje en sus redes sociales, siendo seguida por una fiel legión de usuarios. «Vino mucha gente a verme y me lo pasé genial. Hice una pequeña exhibición de baile y me gusta que la marca no haya buscado sólo una cara bonita, sino que también haya contado con los valores del baile como sacrificio, fuerza, trabajo, etc. Todo el equipo mostró una gran profesionalidad».

Entre algunas firmas que se han fijado en la mallorquina para promocionar sus artículos y productos están Nike, Reebok o Inditex, entre otras. También algunos cantantes internacionales están contactando con su manager para que participe en futuros trabajos musicales como bailarina.

«Además de bailar me gustaría introducirme en el mundo de la canción y como actriz, por ello me estoy también formando». De cara a un futuro inmediato, su proyecto viaja hacia Bogotá. «Sí, será mi segunda participación internacional. Es otro nivel. Es muy fuerte, yo impartiendo clases, tan joven, con gente tan potente y a los que admiro».

A Sudamérica, cuna del reggaeton, le acompaña su profesor Sebastián Linares. «Enseñaré coreografías e interactuaré con los asistentes. Se trata de disfrutar. Cuando entras en el baile te olvidas de todo, dejando atrás los problemas». Sobre su meta en la vida, Daniela Blasco asegura que «me propongo retos y sueños e intento esforzarme y luchar por ellos. Me gustaría, en el futuro, ser reconocida en el mundo como artista».