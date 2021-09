Cocina solidaria para Es Refugi

Representantes de la sección Asima Jóvenes cocinaron este martes en el centro educativo Aula Balear un plato del menú de hoy, tanto del almuerzo como de la cena, para los usuarios de Es Refugi. Para que los guisos tuvieran la calidad merecida, los voluntarios estuvieron guiados por el presidente de Ascaib y chef ejecutivo del restaurante Diablito, José Cortés.

Los platos cocinados fueron linguini a la marinera, para la comida, y pollo al curry con arroz basmati, como cena. En total se prepararon unas 50 raciones.

Cortés explicó que estaba encantado de participar «para hacer la vida un poquito más fácil a aquellas personas que lo pasan mal, haya o no pandemia. Ojalá no fueran necesarias este tipo de acciones, pero por desgracia no es así».

Hasta el Aula Balear se acercaron el presidente de Asima, Francisco Martorell; el gerente de Es Refugi, ToniCañellas; el gerente de Aula Balear, Biel Gomila, y el director general de Asima, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Cortés, además de su dotes como cocinero, enseñó varios trucos a sus ‘alumnos’, que sin duda llevarán a la práctica en sus casas.