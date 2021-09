Muere María Mendiola, integrante del mítico dúo Baccara, a los 69 años.

La cantante del mítico dúo Baccara, María Mendiola, ha fallecido este sábado en Madrid a los 69 años de edad, según se ha informado en la cuenta oficial de Instagram del dúo musical.

La artista representó a España en Eurovisión en 1978 y alcanzó la fama en los años 70 junto a su compañera y amiga Cristina Sevilla con quien formaba el dúo Baccara, llegando a copar las listas de éxito de la época.

La cuenta en Twitter del archivo de RTVE ha querido recordar su larga carrera como cantante con esta actuación

Ha fallecido María Mendiola, la mitad del mítico dúo Baccara, que llevamos cantando y bailando desde los 70. La recordamos con cariño en una de sus muchas actuaciones en esta casa. Sirva como homenaje 👉 https://t.co/Tu1F4gYQYw #DEP pic.twitter.com/woMlCfh28C — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) September 11, 2021

«Qué difícil se me hace publicar esto... Mi querida María, maravillosa artista, pero para mí por encima de todo... Mi amiga, nos ha dejado hoy. No me salen las palabras... Sólo puedo agradecer tanto amor cómo he recibido por su parte y decirle lo que tantas veces tuve la ocasión de decirle en vida. Te Quiero», ha publicado Cristina Sevilla desde la cuenta oficial del grupo en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BACCARA (@baccaraoficial)

La cantante, bailarina y fundadora del dúo Baccara alcanzó gran repercusión con canciones como Yes Sir, I Can Boogie, un tema que llegó al número uno absoluto en las listas de éxitos británicas --primera vez que lo conseguía una formación musical española-- y que vendió cerca de 25 millones de copias, Sorry I'm Lady, o Voulez Vous, entre muchas otras.