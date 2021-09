«Porque yo lo valgo» ha sido desde hace más de 50 años la señal de identidad publicitaria de L’Oréal. Y esta icónica frase, que en los últimos tiempos ha devenido en ‘Porque tú lo vales’, va como anillo al dedo a Loic Cova, profesional del sector de la peluquería que se encuentra entre los doce finalistas del concurso nacional Style & Colour Trophy de esta mítica marca francesa, cuya final se celebra el próximo lunes.

Loic Cova es un joven francés de 27 años que llegó a Mallorca en octubre de 2019 al enterarse de que había un local disponible en el hotel Melià Palma Marina para montar su propia peluquería. «A pesar de que a los pocos meses tuve que cerrar por el confinamiento, reabrí en mayo de 2020 y desde entonces no he hecho más que aumentar la clientela. Además, incluso estando el hotel cerrado, me permitió abrir», explica. Antes de llegar a la Isla, Loic había trabajado en la casa francesa de peluquerías Dessange, creada por Jacques Dessange, todo un icono del mundo de la peluquería, fallecido el pasado año. «Estuve durante diez años en diferentes salones de Francia ySuiza antes de venir a Palma. Se da la casualidad de que él fue el creador de las mechas balayage, que son las que piden ese año para el concurso». Balayage es una técnica de coloración francesa que toma su nombre del verbo balayer, que significa ‘barrer’. La técnica crea un cabello ligeramente aclarado que luce con un aspecto natural como aclarado por el sol, con tonos más claros en las puntas.

A este concurso a nivel nacional se podía presentar cualquier profesional del sector que trabaje con L’Oréal. Cada participante debía enviar una fotografía de una modelo que debía lucir esas mechas. Además, el jurado evaluó el peinado, maquillaje y vestuario.

Loic se encuentra muy confiado en que hará un buen papel en el certamen. «Esta técnica es mi especialidad y además la aprendí de su creador», enfatiza este joven, que acudirá a Madrid acompañado por su ayudante, Iván Heredia.

«Estoy seguro de que voy a hacer un muy buen papel. Además, tengo muchas ganas», añade.

Loic tendrá que cambiar de modelo.Para llegar a la final contó con los servicios de la modelo Charlotte Debeuf, pero para la gran final no podrá contar con ella. «Aún le duran en el cabello los efectos del tratamiento que hicimos para la final y si repito con ella no se verá tanto la diferencia», explica.

Competición

Los doce finalistas competirán en directo durante el evento recreando el look ganador y expondrán sus trabajos ante el público y será el jurado quien determine los ganadores.

En diversas partes del mundo se está celebrando este concurso y un jurado internacional elegirá a los 9 mejores que participarán en la gran final.

El jurado está compuesto por diferentes profesionales del mundo de la belleza, aunque también habrá una parte muy importante del voto que saldrá de las votaciones que realice el público en general a través de la página web del certamen.

El premio consiste en cursos al más alto nivel en el extranjero, también habrá una parte en metálico y sobre todo supone un espaldarazo a la carrera del profesional. El resultado se conocerá el lunes sobre las 21:30 horas.