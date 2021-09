«Hola josep Qué tal encantada soy Leticia Sabater, estoy preparando un temazo... te gustaría hacer una colaboración conmigo?», hay mensajes que pillan a uno por sorpresa. Y si no, que se lo digan a Josep Valtònyc. La polifacética Leticia Sabater le ha propuesto vía Instagram una colaboración musical.

Así lo ha compartido el propio Valtònyc en su perfil de Twitter. «¿En qué realidad paralela vivimos? Hubiera sido épico», ha comentado el artista mallorquín en la publicación.

EN QUINA REALITAT PARAL·LELA VIVIM? HAGUÉS ESTAT ÈPIC pic.twitter.com/M3hxqjs0Ez — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) September 9, 2021

La propuesta, un «temazo electro house, rollo las pepas de farruko», ha sido declinada con mucha educación por parte de Valtònyc que ha explicado que tiene la música apartada para centrarse en su trabajo y estudios.

Sin embargo, la posibilidad de ver a la gran Leticia Sabater y a Valtònyc juntos no queda descartada. El rapero mallorquín, que ha reconocido estar ilusionado por la oferta, no ha cerrado la puerta por completo a dicha colaboración: «A ver si más adelante puede ser». Además no ha dudado en ofrecerse como anfitrión si algún día Sabater pasa por Bélgica.