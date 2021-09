El alegato de Jorge Javier Vázquez contra la homofobia aplaudido por las redes

«Yo, a mis 51 años jamás, jamás pensé que iba a vivir intranquilo por ser gay». Así de contundente ha sido Jorge Javier Vázquez este martes en Sálvame al referirse a la última agresión homófoba que ha sucedido en Madrid.

Este lunes saltó la noticia de que ocho encapuchados asaltaron a un chico cuando entraba en el portal de su casa. Los agresores le cortaron el labio y le grabaron la palabra "maricón" en un glúteo con un cuchillo.

El presentador ha recordado que llegó a la capital hace ya 25 años y «jamás» ha sentido miedo pero cree que ahora la situación es «gravísima» y pide a los partidos políticos «sin excepción» que hagan algo para pararlo.

En este sentido, el presentador de Telecinco ha apuntado que cuando llegó a Madrid, sintió que estaba en un lugar donde «imperaba la libertad» y podía «dar rienda suelta a los sentimientos» pero ahora cree que esa realidad ya no existe: «Por primera vez no me siento seguro a la hora de salir por según qué sitios o ir por según qué sitios a según qué horas», ha recalcado Vázquez.

El alegato de Jorge Javier (@jjaviervazquez) en contra de la homofobia: "La semilla ya está sembrada, esto no va a parar" https://t.co/acToVuypum pic.twitter.com/2qSQ1LkUFt — infoLibre (@_infoLibre) September 7, 2021

«No estamos en el peor momento, vamos a ir a más porque hemos sido demasiado tolerantes con los discursos de odio. La semilla está sembrada, ahora está creciendo», continuaba el presentador.

Por eso, Jorge Javier ha subrayado que estamos ante un «problema gravísimo» que tiene que parar ya: «Todos los partidos políticos de este país sin excepción tienen que ponerse las pilas».