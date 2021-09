Frank Cuesta animó el panorama en las redes sociales al anunciar este viernes un estreno inminente. En YouTube iba a mostrar su nuevo yate, el que se había comprado gracias a los beneficios que obtenía de la plataforma, tal y como él mismo aventuró en todos sus canales minutos antes de la hora seleccionada.

La expectación creció y miles de usuarios asistieron en directo en YouTube al estreno de su vídeo. En él Frank Cuesta aparece en sus instalaciones repletas de animales. Frente a una charca y bajo un ruido insistente el presentador y activista por la fauna salvaje afirma que en esta época a todos les gusta irse de vacaciones. «Yo no puedo ir a Ibiza y a Mallorca, por eso me he comprado un yate. Mi yate mola pero hay que vestirse».

El ruido no cesa y él empieza a cambiar su ropa más de batalla por una un tanto especial, con un sombrero «de ricachón» incluido. «No tengo cuerpo de Mallorca, es lo que pasa cuando cumples años», añade al quedar a la vista su torso.

Al poco se descubre cuál es la fuente de ese soniquete un tanto molesto. «Perdonad el sonido, ¿no os gustan las nutrias?, pues os jodéis» agrega el irreverente rescatador de animales al entrar en escena dos de estos pequeños mamíferos y justo antes de mostrar su 'yate'.

El prometido medio de viaje acuático no es más que un balde algo grande. «Lo pillé de rebaja, me lo he comprado con las ganancias de este mes, esto es un yate, 105 bahts, casi 3 euros». A pesar de sus intentos no tiene mucha estabilidad.

Al final de la producción de Frank Cuesta se recuerdan los canales de colaboración con el santuario de animales al frente del cual se encuentra en el sudeste asiático.