Alejandro Gómez, creador de Mallorca Paranormal: «Hago esto por devoción»

Cuando apenas era un niño, Alejandro Gómez descubrió que tenía una sensibilidad especial, distinta a la de los demás. Tardó en asimilar sus capacidades, las desarrolló a través de diferentes estudios, pero sobre todo con mucha práctica de campo. Hoy, a sus 31 años, lleva cuatro dedicándose a sondear la energía telúrica que fluye de lugares donde, supuestamente, acontece lo sobrenatural. La serenidad y convicción que transmite el creador de Mallorca Paranormal –canal y portal web donde ofrece sus servicios– es garante de seriedad y profesionalidad. «Esto lo hago por devoción, no cobro nada porque no pretendo lucrarme». Un motivo de peso para convencer a quienes alzan la ceja con escepticismo al escuchar la palabra ‘paranormal’.

Al ser considerada una pseudociencia, la parapsicología no tiene respaldo universitario, sin embargo existen cátedras como la de la Universidad de Edimburgo. ¿Cree que es necesario regularla?

–Sí, es necesario, además serviría para apartar a mucha gente que está en esto solo para darse a conocer. La verdad es que, a veces, esas actitudes te quitan las ganas de seguir.

¿El parapsicólogo nace o se hace?

–Nace. Estas cosas te llaman la atención desde pequeño.

¿Qué le motivó a iniciarse en esta actividad?

–Han habido tres momentos. El primero en 2007, cuando hubo el cap de fibló, fui testigo de un fenómeno paranormal en el cementerio de Palma. El segundo sucedió en el transcurso de una grabación en un edificio. Al llegar a casa y repasar la cinta escuché una voz que decía ‘alejaos de aquí’. Y la tercera situación ocurrió en los bunkers militares de El Toro, iba con mi marido y sentí un pálpito muy fuerte, supe que le iba a pasar algo. Y al mes y medio le detectaron un cáncer que no superó.

A título personal, ¿ha tenido alguna experiencia paranormal?

–Me han lanzado una piedra de grandes dimensiones, y allí no había nadie, nadie pudo hacerlo.

¿Qué procedimiento sigue antes de comenzar un nuevo caso?

–Me desplazo al lugar y pongo la cámara, dos o tres detectores electromagnéticos, sensor de movimiento y de luz, cajas musicales y otros aparatos. Realizo grabaciones que luego edito y, si me dan permiso, lo subo a Youtube donde el cliente puede ver el video. A veces se oyen psicofonías y se ven orbes, que son bolas que parecen motas de polvo que se encienden, unas veces se desplazan lentamente y otras pueden moverse rápidamente.

¿Qué sensaciones se experimentan al ser testigo de un fenómeno paranormal?

–Una de las sensaciones más comunes es una bajada drástica de la temperatura, es como un frío helador. Además suele ir focalizado a los pies. Otro efecto bastante común es quedarte como paralizado, embobado. Esto me ha pasado tres veces y con tres personas distintas.

¿Un parapsicólogo puede conectar con espíritus?

–Yo diría que puede sentirlos, un médium es más bien quien puede conectarse. En mis investigaciones suele acompañarme una mujer que es médium y ella establece una conexión distinta, más cañera y directa. Ella tiene la fuerza para hacerlo, mis virtudes son otras.

¿Alguna vez ha estado cerca de no contarlo?

–Algunas veces me he quedado como paralizado y me han tenido que sacar a rastras. Tras vivir una experiencia muy intensa acabas extenuado, la energía te baja muchísimo, por eso siempre recomiendo ir con chocolate y sal. El chocolate va bien por si te baja el azúcar, y la sal por si te baja la tensión.

¿Ha llegado a experimentar miedo o angustia en algún caso?

–Sí, en la situación que te he comentado antes, cuando me lanzaron una piedra. Estaba en los bunkers militares de El Toro con mi compañera y un militar. Sentí cómo la piedra pasaba rozándome, impactó contra un muro y lo reventó. Me quedé blanco.

¿En qué zona de la Isla se concentra más intensidad paranormal?

–Que yo tenga constancia, en el cementerio de Palma, en los bunkers militares de El Toro y también en el edificio abandonado de Es Fogueró del Port d’Alcúdia.

¿Existe algún caso que no haya podido resolver debido a su complejidad?

–Sí, me sucedió en una casa del barrio de Corea. Una pareja me pidió ayuda, alguien molestaba a su bebé, descubrimos cosas interesantes pero no pudimos llegar al final.

Qué hay de cierto en eso de que los animales pueden detectar una presencia sobrenatural...

–Es cierto, los perros captan esas energías antes que las personas.

¿Los fenómenos paranormales del cine se adaptan a la realidad?

–No, lo exageran demasiado, la realidad es mucho más sutil.

¿Ha grabado alguna psicofonía?

–Sí, muchas. Hice una grabación en Galilea y al repasar la grabación se sentían puertas abriéndose y gente hablando.