Jorge Sanz se ha convertido este lunes en uno de los protagonistas indiscutibles de Twitter. Los usuarios de la red social han recuperado unas declaraciones del actor del año 2019 en el programa Lo siguiente de TVE.

En esta aparición Sanz reveló que su sueño era formar parte del Ejército español: «Para mí no habría habido nada mejor que, en vez de ser actor y en vez de haber llegado a donde he llegado, el haber podido ser capitán del Ejército Español ». Y es que, tal y como aseguró: «Es mi vocación frustrada. Es un mundo que he vivido de pequeño y que me gusta».

Además, especificó que su cargo preferido es el de capitán en lugar de general o coronel «porque estás con tus hombres y no estás con los políticos». Una aparición televisiva que ahora algunos miembros de Vox han querido rescatar. Por ejemplo el eurodiputado Hermann Tertsch ha alabado la intervención de Sanz en la televisión pública: «¡Qué gusto da escuchar a un actor español algo así».

¡Qué gusto da escuchar a un actor español algo así! https://t.co/xZ5LMXuWVl — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) August 29, 2021

Grande Jorge Sanz! https://t.co/FXgLd2810l — MAF🇪🇸 (@MIGUELASTURIAS) August 30, 2021

Jorge Sanz es TT hoy por este vídeo. Debería serlo todos los días. Grande. pic.twitter.com/XNTneZzx2f — 🇪🇦 Abanderado Nacional 🇪🇸 (@Tontodeltopasi1) August 30, 2021

Como disfruto al ver a alguien hablar sin tapujos y sin miedo a ser criticado.

Grande Jorge Sanz pic.twitter.com/lV4KEQUXO2 — La Lati 🇪🇸 (@Latigo_TV) August 30, 2021

Juan Luis Cano arruina un momento hermoso y que probablemente hubiera arrancado un aplauso haciendo la gracieta. Frivolizando. Incomoda verlo. https://t.co/OET4puGhjU — Rafael Núñez Huesca (@NunezHuesca) August 29, 2021

Muchas personas han querido dar su opinión sobre las declaraciones del madrileño, que en rasgos generales han recibido el apoyo de los usuarios de la red social.