Cine al aire libre por una buena causa

Durante los atardeceres de los días 9, 16, 23 y 30 de septiembre, cuatro lugares únicos de Mallorca acogerán una nueva edición de Cinema a cel obert, el ciclo de cine al aire libre organizado por CineCiutat, la asociación mallorquina de salud mental Gira-Sol y la cerveza Estrella Damm. El programa arrancará el jueves 9 de septiembre en el Castillo de Son Mas (Andratx), con la proyección de Manchester frente al mar, el último trabajo cinematográfico del director norteamericano Kenneth Lonergan.

Le seguirán Boyhood –el 16 de septiembre, en la Porta de Vila Roja (Alcúdia)– y Call me by your name –el 23, en el Museu de Mallorca (Palma)–. El punto final al ciclo de este año lo pondrá el filme ganador de tres Oscar Whiplash, el próximo 30 de septiembre en el Palau March de Palma.

Todas las sesiones contarán con la propuesta gastronómica de Taleca Caravana, una food truck de cocina urbana gourmet que ofrecerá desde hamburguesas o hot dogs creativos para los que deseen cenar, hasta palomitas, hummus y un largo etcétera de propuestas. Unas elaboraciones que maridarán con Estrella Damm. El precio de la entrada es de 10 euros y se pueden adquirir a través de la web www.estrelladamm.com/cinemacelobert. Los beneficios recaudados de la venta de entradas se destinarán íntegramente a la asociación Gira-Sol, que trabaja para mejorar la salud y el bienestar de personas con trastornos mentales y sus familiares. R.D.