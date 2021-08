La situación a causa de la pandemia ha hecho que Jessica Aguiló, ‘community manager’ en Atresmedia desde hace tres años y residente en Madrid desde hace una década, regrese a Mallorca temporalmente. Estudió Primaria en el Colegio Balmes y Secundaria y Bachillerato de Humanidades en Sant Josep Obrer. Se marchó a Madrid a estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con una legión de miles de seguidores en su perfil personal de Instagram y forma parte de un equipo de expertos de once personas que llevan las redes sociales de Antena 3, ATRESplayer, TDT, y de todas las series y programas.

¿Son las redes el mayor peligro de nuestra sociedad?

—No creo que sean el mayor peligro, pero sí que hay que tener cuidado y saber muy bien dónde están los límites: primero, porque crean adicción; y segundo, porque no sabemos a ciencia cierta quién nos ve y un simple despiste puede jugarnos malas pasadas. Pero a mí me gusta quedarme con lo positivo, que es que son un gran altavoz para dar visibilidad a cualquier tipo de problema, noticia o incluso sitios que sintamos que deben ser reconocidos. Sin ir más lejos, después del confinamiento y al ver tantos comercios de Mallorca cerrados para siempre, quise iniciar un proyecto de apoyo al comercio local, haciendo sorteos en mis redes y dándoles mayor visibilidad. Tuvo y sigue teniendo muy buena acogida.

A nivel personal, ¿qué tipo de redes y programas de televisión consume?

—En Instagram consumo contenido de viajes y decoración, principalmente. Me gusta descubrir sitios nuevos a la vez que decorar mentalmente mi casa fantasma (ríe). A Twitter entro para informarme de la actualidad y reírme con todos los memes que se hacen de cualquier cosa. La tele, aunque resulte paradójico, casi no la consumo. En mi casa siempre se ha visto IB3 o Antena 3 para los informativos y esta última y laSexta para el entretenimiento. Me gustan los programas del estilo de Mask Singer, Tu cara me suena o Equipo de Investigación, y las series siempre las veo online, a no ser que esté trabajando en el momento en el que se emiten. La forma de consumir los productos audiovisuales ha cambiado mucho.

¿Puede desconectar o desengancharse de las redes?

—Por mucho que quisiera desconectarme de mi perfil general, mi trabajo son las redes sociales. Vivo atrapada en ellas.

Recientemente hemos visto que algunas influencers, como Dulceida, se han tomado un tiempo de desconexión de las redes. Incluso usted publicó que lo dejaba, pero ya ha vuelto...

—Todos tenemos nuestros más y nuestros menos, la vida no es un camino de rosas, pero creo que la pandemia ha hecho mella en cada uno de nosotros. Mi vida ha dado un giro de 180º, he pasado de vivir en Madrid a estar en Mallorca, trabajar desde casa y cambiar toda mi rutina. Lo que a simple vista parece un cambio para bien, porque yo me siento muy mallorquina, al final te acaba afectando psicológicamente. No deja de ser un cambio que te ha venido impuesto de la noche a la mañana, sin avisar, y te obliga a replantearte todo. Tu vida deja de ser estable y pasa a ser un interrogante continuo: dónde voy a vivir mañana, volveré o no a Madrid, qué pasará con el teletrabajo... Por suerte, tengo ingresos, una familia y un techo donde dormir, pero no dejo de replantearme mi futuro. Frustra mucho cuando ves que no llegas a donde tenías pensado. Todo esto me ha llevado a tener ansiedad y a necesitar alejarme de todo.

¿Cuál es el secreto para tener éxito en las redes sociales?

—Esta es una pregunta que me hacen a menudo. Lo cierto es que no hay ningún secreto. Yo empecé como empezaba todo el mundo en los inicios de Instagram, compartiendo cualquier cosa y sin intención alguna, luego me fui ‘perfeccionando’. Eso sí, siempre tuve claro que quería compartir los rincones ocultos y no tan ocultos de Mallorca y es algo que creo que me ha funcionado. Lo que intento es que la gente que me sigue empatice con lo que subo, le genere algún tipo de interés mi contenido y me sienta cercana.

¿Toda empresa debe tener su contenido digital?

—Sí rotundo. Hoy en día, si no estás en Internet, no existes, pero eso no quiere decir que tengas que estar de igual forma en todas las redes sociales. Dependiendo del tipo de empresa, le convendrá más tener una red social o varias. Hay que plantearse primero de qué forma hay que estar, qué se quiere compartir y qué imagen se quiere dar del negocio, para luego dar el siguiente paso. Como todo, es un proceso que hay que estudiar y analizar y hay que elaborar una estrategia.

¿Hacia dónde van las redes?

—Están en un continuo cambio y transformación. Notamos mucho tráfico en Facebook, pero Tik Tok ha crecido mucho. También, desde hace tiempo se rumorea que Instagram desaparecerá, aunque no lo creo, y lo que ahora se lleva es Twitch.