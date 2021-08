De Mallorca al mundo

Como cada verano, figuras de talla internacional escogen Mallorca como destino vacacional. Con sus publicaciones en redes sociales, donde acumulan millones de seguidores, se convierten en grandes promotores turísticos. Este año no ha sido para menos y rostros mundialmente conocidos, de todos los ámbitos, han visitado la Isla: unos disfrutan del descanso y otros aprovechan su estancia para continuar con sus proyectos profesionales.

Ibrahimovic. Con su particular confianza, en una de sus últimas declaraciones como jugador del PSG, Zlatan Ibrahimovic manifestó: «Llegué como un rey y me voy como una leyenda». Similar fue su paso por la Isla. Las vacaciones del delantero sueco no pasaron desapercibidas. Junto a su familia, se hospedó en el yate Unknown y protagonizó llamativas escenas, como su paseo en bicicleta sin camiseta por el Parc de la Mar. Ahora bien, sus vacaciones no fueron excusa para dejar los entrenamientos, dejándose ver por el Nou Olympic Gym de Palma.

Lola Indigo. Un caso distinto es el de Lola Indigo. La aclamada cantante y bailarina guarda una relación especial con Mallorca: ha pasado todos los veranos de su niñez en la Isla, donde su padre, el brigada de la Guardia Civil Juan Doblas, lleva dos décadas destinado. En su última estancia, Lola Indigo tuvo un anfitrión de lujo. Hace pocos días compartió una instantánea junto a Miquel Montoro, que le dio algunos consejos sobre el manejo de la maquinaria agrícola.

Cristiano Ronaldo. Tras la derrota de Portugal ante Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa, Cristiano Ronaldo demostró una vez más su pasión por la Isla. El portugués no escatimó en gastos; además de pasar unos días en el yate Azimut Grande 27, Ronaldo escogió una ubicación privilegiada. Junto a su familia, el luso se hospedó en el Castell de Manresa, en Alcúdia, una de las propiedades más lujosas de Mallorca.

Shawn Mendes. Partícipe en unos de los remixes del verano ‘KESI’, del colombiano Camilo, el cantante y modelo canadiense Shawn Mendes se encuentra actualmente en la Isla. En su cuenta de Instagram, el joven publicó varias fotografías de su paso por la Isla. Aunque Mendes ha disfrutado de atardeceres y días de playa, todo apunta a que el motivo de su visita es profesional. Es muy posible que haya escogido Mallorca como el escenario de su nuevo videoclip, aunque todavía no lo ha confirmado.

Sofía Sánchez de Betak. La it girl Sofía Sánchez de Betak también siente pasión por la Isla. Son Muntaner es su refugio mallorquín, construido por su marido, Alexandre de Betak, en colaboración con Moredesign, el prestigioso estudio de arquitectura con base en Deià. Este verano, la diseñadora ha puesto el foco mediático en esta localidad, donde ha realizado el lanzamiento internacional de su nueva colección para MANGO.

Hana Soukopova. La modelo checa Hana Soukopova, que ha desfilado como ángel de Victoria’s Sectret y ha sido protagonista de más de cien portadas de renombradas revistas de moda, es otra estrella afincada en la Isla. Ella y su marido, el empresario americano Drew Aaron, poseen varias propiedades en la Isla, entre ellas una finca en Alaró, repleta de obras de arte.

Michael Douglas. En junio, tras finalizar las grabaciones de ‘El Método Kominsky’, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones llegaron a s’Estaca, su espectacular propiedad en la Isla, en la que veranean desde hace décadas. Ambos fueron vistos navegando por las aguas de sa Foradada, en una pequeña embarcación.

Helen Lindes. La modelo Helen Lindes y el jugador de baloncesto Rudy Fernández pasaron unas semanas en Mallorca antes de que este último se incorporase a la concentración de la selección española de baloncesto de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. La pareja disfrutó de la poca afluencia de bañistas en las calas de Mallorca durante el mes de junio, donde disfrutaron de algo de tiempo en familia.

Ana Ivanovic. Algunos escogen la Isla como su hogar, como es el caso de la extenista Ana Ivanovic y el exfutbolista internacional alemán Bastian Schweinsteiger, que tienen en Palma su segunda residencia. La pareja pasa largas temporadas en Mallorca, donde disfrutan de ver crecer a sus hijos, Luka y León. Además, han escogido más de un paraje mallorquín para rodar spots promocionales de su marca de ropa, como es el caso de Formentor.

Ann-Kathrin. La modelo Ann-Kathrin Broemel y el futbolista Mario Götze escogieron la Isla hace dos años para unirse en matrimonio. Desde entonces sus visitas a Mallorca han sido habituales; este verano han recorrido la Isla en yate junto a Philipp Max, defensa del PSV Eindhoven, actual equipo en el que recalan el delantero Mario Götze.