Un verano por Norma

Acompañada de su familia, Norma Duval asistió este viernes por la noche al homenaje que la Asociación Mallorquines de Verano organizó en el Hotel Gpro Valparaíso. Un galardón, Premio Mallorquina de Verano 2021, que se le concede a Purificación García (Barcelona 1956) por su fidelidad y promoción desinteresada de la Isla. Toda una embajadora y enamorada de Mallorca, que confesó que «tan sólo tenía un añito cuando pasé aquí mi primer verano. Y sólo he fallado por motivos de trabajo».

La mítica habitación 702 del Valparaíso acogió la cena tras la entrega de la exclusiva pieza cristal soplado, realizado por la firma mallorquina Gordiola.

Entre los asistentes algunos rostros conocidos, como la actriz Usun Yoon, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y colaboradora televisiva, Cristina Cifuentes y la presentadora Paloma Lago, así como patrocinadores y colaboradores de un evento con aforo limitado, en el que se cumplieron todos los protocolos sanitarios.

Mallorquina de corazón

Norma Duval, que ha llenado páginas de las revistas del corazón y periódicos de toda España con sus posados de verano, recordó inolvidables momentos con un grupo de periodistas. Los más veteranos, a los que prometió que «antes de que me vaya este verano podríamos quedar y hacer unas fotos, pero sobre todo tomar un refrigerio».

Por otro lado, Norma Duval volvió a confesar que ella se siente «mallorquina de corazón. Amo a esta Isla y a su gente». De hecho, su pareja, el empresario alemán Matthias Khun, también esta muy vinculado a la Isla. «De niño él veraneaba en Can Pastilla y yo en la finca de can Patilla».

La cena, ofrecida por el equipo de cocina que dirige el chef Carlos Botella contó con una variedad de aperitivos, entre ellos, crema de aguacate y espuma de limón, tempura de berenjena, canelón de salmón ahumado relleno de mango y pimienta verde, y a manteles, gazpacho de higos con jamón ibérico y lomo de bacalao negro de Alaska.