La gamba es la estrella

La presidenta de la Real Academia de Gastronomía (RAG) Lourdes Plana, la cocinera mallorquina Maca de Castro (1* Michelin, 3 soles Repsol) y el periodista gastronómico Andoni Sarriegui dieron a conocer ayer la composición del jurado del I Concurs Internacional de Cuina amb Gamba de Sóller, evento que promueve el Ayuntamiento de este municipio mallorquín y que tendrá lugar el 20 de septiembre. Además de Lourdes Plana y Maca de Castro, estarán como jurados los cocineros Ricard Camarena (2** Michelin + 1* Verde Michelin y 3 soles Repsol), Josef Sauerschell (1* Michelin y 1 sol Repsol) y Kristian Lutaud.

La presidenta de la RAG, que lleva once meses en este cargo, explicó que se ha marcado como reto «transmitir a la gente joven que la gastronomía es cultura, no sólo comer ni tampoco ir al sitio más fashion». Plana añadió que «comer bien no implica comer caro» y, en este sentido, recalcó que lo importante es que los jóvenes «aprendan a comprar y a aprovechar los alimentos tal como hacían nuestras abuelas». Por su parte, la cocinera de Alcúdia Maca de Castro elogió «la gran despensa local que tenemos en la isla» y subrayó que deberíamos habituarnos a valorar los recursos que tenemos a mano y a trabajar con ellos como principal fuente de inspiración.

Por último, el periodista Andoni Sarriegi explicó las dificultades de organizar una primera edición con la situación sanitaria actual, que repercute en constantes cambios de agenda y más aún cuando la reactivación gastronómica –en cuanto a eventos– se está concentrando en los meses de septiembre y octubre. No obstante, se felicitó por el gran nivel del jurado.

J.M.