Teatro contra la ansiedad

Patricia Ramírez es escritora, conferenciante, psicóloga y divulgadora en diferentes medios de comunicación, tanto de prensa escrita como de radio y televisión. En la psicología incursionó en el ámbito deportivo, su carrera la trajo a la isla, integrada en el equipo de Gregorio Manzano durante sus años al frente del RCD Mallorca.

Otra de las facetas de esta zaragozana con múltiples vínculos con la isla –«aquí estudié los primeros tres años de carrera»– es la de actriz. Su debut con 10 Maneras de cargarte tu relación de pareja llenó tres días seguidos el Auditòrium de Palma. Ahora llega con nueva función, La ansiedad no mata, pero fatiga, que defenderá al alimón con Rafa Blanca el próximo 23 de julio en el Palau de Congressos.

Ansiedad y humor

La ansiedad no mata, pero fatiga «es una comedia en la que una psicóloga y un actor se unen para hablar de la ansiedad desde la perspectiva del humor. En la trama se dan situaciones con las que la gente se sentirá plenamente identificada», adelanta Patricia Ramírez. Esta obra es, desde su mismo título, toda una declaración de intenciones, «porque mucha gente que padece ansiedad piensa ‘esto me va a matar’. Y la ansiedad no mata, pero deja muy tocado. La sensación de ver que tu vida está bloqueada es muy descorazonadora», añade.

La psicóloga ha decantado su enorme bagaje sobre este montaje, «la parte de psicología científica del guión es mía, Rafa le da el tinte humorístico». La historia carece de dobles lecturas, «no hay moraleja, es una trama directa y transparente», afirma.

En la recta final, el montaje incorpora una pequeña conferencia de quince minutos, «forma parte del show, viene con música y más humor».

El humor, precisamente, ejerce un papel desengrasante en esta obra, ya que «equilibra las situaciones durillas que trata el guión». El resultado, asegura Patricia, consigue su objetivo, que no es otro que el de ayudar al público a gestionar esta emoción tan dañina.

«Si vieras las capturas de pantalla que me envía la gente al salir del teatro… el público se va con la idea de habérselo pasado bien y con consejos para manejar la ansiedad».

Recuerdos

Seis años tratando a una de las mejores plantillas que ha tenido el RDC Mallorca deja huella. «Fue una época muy positiva de la que guardo buen recuerdo, de hecho sigo manteniendo relación con muchos de los jugadores de aquella etapa, como Aduriz, Mario Suárez y Nuno».

Un día antes del estreno mallorquín de La ansiedad no mata, pero fatiga, el jueves 22, Patricia Ramírez realizará un taller en el Hotel Palma Bay para trabajar la autoestima, titulado Autoestima, el arte de quererse bonito.