Montañas que inspiran

Su linaje mallorquín se remonta varias generaciones, «mis cuatro abuelos son del mismo pueblo, Esporles, soy mallorquina-mallorquina», matiza con una sonrisa Mar Margarit Bauçà. «Bauçà con c trencada y el acento como toca», remarca. Como catalán, me emociono al escucharla. A sus 32 años, esta artista que trabaja de maestra, como se define con humildad, «transforma todo cuanto toca». Lo dice Ferran Permanyer Molist, un osonenc que vino a la Isla a faenar con barcos. De eso ya hace más de un año y, justo cuando planeaba su vuelta, el destino les unió. Con ella encontró ‘su voz, una fuerza interior que no podía obviar y que todo cambió’, como canta La Habitación Roja en 1986. Desde entonces gestionan Molta Muntanya, un proyecto que mezcla montañismo y moda, plasmado sobre camisetas que lucen los picos más emblemáticos de la Isla.

«Existe un componente muy poético en nuestro trabajo», afirma Mar, cuya visión creativa «reivindica lo de aquí a través del arte», prosigue. Su técnica para captar los sinuosos contornos de las montañas mallorquinas es sencilla: «Me planto frente a una y la dibujo. Luego Ferran se encarga de plasmar ese diseño usando una técnica artesanal». Paso a paso, estos dos enamorados de la naturaleza van haciéndose un hueco en el mercado, con diseños frescos y originales que tocan la fibra de la gente, no en vano «cuando coronas una cima tener un recuerdo de ello es brutal», subraya Ferran.

Ambos llevan la montaña muy dentro, es el paisaje que les envuelve a diario, viven en mitad del campo y les basta alzar la vista para divisar el Puig de Massanella. «Reivindicamos esta Serra nuestra y fomentamos una cultura de amor y respeto hacia ella». Su apasionada noción de la vida se resume en el lema ‘Fet a mà i a cor’, que Mar pronuncia con orgullo de madre primeriza, una filosofía que trasladan a sus modelos, que poco a poco se están convirtiendo en todo un fenómeno. Venden camisetas, bolsas y láminas, pero les han pedido de todo, «gorras, sacos de dormir y toallas. Incluso un grupo excursionista nos pidió un diseño exclusivo. Y ahora están en los alpes luciendo camisetas de las cumbres de Mallorca».

Asegura Ferran que los modelos con más salida son los de «la ruta de los tres miles, el Galatzó y el Tomir». Sus productos pueden adquirirse en la web moltamuntanya.com; así como en diferentes puntos de venta (La Osadía, Palma; Just Sant Telm, Sant Telm; y Alameda Shop, Sóller); y en algún mercadillo que dinamiza el comercio artesanal en la Isla, como el de Selva, donde residen.