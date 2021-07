Muchos le conocen como el presentador de Jo en sé més que tu, de IB3, pero en realidad David Ordinas es un hombre polifacético, inquieto y apasionado en todo lo que hace. Mallorquín de nacimiento y residente en Madrid, Ordinas acaba de lanzar su primer single, Un elefant a casa, de su primer disco en solitario. Es un tema que ya se puede escuchar en las plataformas digitales y ver el videoclip en Youtube.

«He grabado otras cosas pero este es mi primer proyecto solo. Curiosamente mi faceta de cantante es la que más he desarrollado. Durante los primeros quince años de carrera en lo que más he trabajado ha sido en musicales, luego investigé en el tema de la televisión y también me dediqué a componer para otra gente o espectáculos».

Ocho son los temas que el carismático y querido presentador ofrece en su trabajo musical, trabajos que irán apareciendo en las próximas semanas. «El estilo es un poco extraño. Está basado en la madera, con instrumentos como el violín, guitarra acústica, batería y contrabajo, mucha voz y mucha madera... pero a la vez quería que fuese visualmente muy bonito. La gente no se esperaba algo atempo, fresco, etc. Estoy muy contento con el resultado».

Un instante de la divertida grabación del videoclip.

Su rincón, donde nacen las ideas y surgen las canciones, está en Madrid. «Allí tengo mi cuarto que está lleno de guitarras y mi piano, y donde fluye una idea, un ritmo, una música y, una vez creada, la ubico en el lugar correspondiente. Un grupo, una obra de teatro, un espectáculo, depende».

No pretende subirse a un escenario a realizar conciertos, «yo soy más teatral, me apasiona el teatro y no me veo en un concierto subiendo al escenario de una plaza». El videoclip fue dirigido por David Mataró y Ann Perelló. Este verano, David piensa pasarlo entre Portocolom, Madrid y Navarra, «con la familia, amigos y escribiendo nuevos temas».