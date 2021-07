Jaime Caravaca no seguirá en La Resistencia. El programa dirigido por David Broncano, que recientemente ha renovado por tres años más con Movistar+, ha decidido prescindir del humorista.

Ha sido el propio Caravaca quien ha dado a conocer la noticia a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram:

«Esta semana he sido despedido, me han echado o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia en el que he estado cuatro años», explica al inicio del vídeo. «Parece ser que dejarse la piel a diario por algo cada día, no siempre es suficiente», continúa.

Según el propio humorista el motivo del despido es que «el programa va a tomar otra línea en la que no encaja».

La publicación ya cuenta con miles de reproducciones y a los mensajes de ánimo de sus seguidores se han unido algunos famosos como Roberto Leal, Ernesto Sevilla o Ingrid García-Johnsson.