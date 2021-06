Oli de Mallorca presenta su cóctel 2021

El coctelero José Luis Alfaro Moreno, del restaurante Vandal, presentó este martes en el restaurante Santa, ubicado en el barrio de Santa Catalina, el Cóctel Oli de Mallorca 2021.

Bautizado como ‘Tierra’ este es un combinado «totalmente autóctono, en el que he unido multitud de productos de la Isla, que son siempre magníficos. En cuanto al aceite, me decanté por la variedad picual, picante y aromática, que fue el que más me gustó», declaró Alfaro, bartender autodidacta que lleva casi una década tras la barra haciendo las delicias de sus clientes.

Con una base de vodka y ginebra con romero, el cóctel está compuesto por una serie de ingredientes que desencadenan en un resultado fresco y aromático: zumo de limón, manzana verde con hojas de albahaca, «que otorgan un toque frutal y aromático herbal», sirope lemongrass, y gotas de aceite de oliva virgen extra picual fusionado con albahaca, «que aporta una melosidad aromática».

Su elaboración tan solo es apta para manos experimentadas. En primer lugar se agregan los alcoholes, a los que les siguen la fruta y la albahaca machacadas. Después se introduce el jugo de limón y el sirope de lemongrass, además de una clara de huevo que, una vez emulsionada con el hielo, crea una capa que aporta textura y permite decorar el cóctel, en este caso con polvo de aceituna negra y shichimi, conocido también como el chile de siete sabores. Los invitados a la presentación pudieron degustar la creación de Alfaro, que se encargó de explicarles el proceso de elaboración. Al acto asistieron el director general de Agricultura, Fernando Fernández; el director insular de Desenvolupament Local, Jaume Tomàs; y el vicepresidente de la DO Oli de Mallorca, Jaume Riera.