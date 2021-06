Antonio David Flores ha concedido este domingo su primera entrevista después de la emisión de la docuserie Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. El ex guardia civil, que está vetado en los programas de Mediaset tras las duras acusaciones de la hija de Rocío Jurado, ha escogido el canal de Youtube CadenaJuanjoVlog para contar su versión de los hechos.

El colaborador ha asegurado que se le ha «defenestrado». «Se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país», ha denunciado. Flores ha querido agradecer el cariño recibido por algunas personas anónimas, aunque desde su punto de vista «la gente ha visto una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, acoso mediático, un linchamiento mediático».

Eso sí, el excolaborador de Sálvame ha confirmado que «jamás» trabajará para La Fábrica de la Tele: «El daño que se me ha hecho es irreparable. El daño que se le ha hecho a mi familia no tiene nombre. Han provocado un odio hacia mí y hacia mi familia que lo he sufrido en mis carnes. En qué cabeza cabe convertir a una persona que ni siquiera ha sido juzgada por violencia de género, en culpable».

Además, se ha mostrado muy crítico con la productora: «¿Por qué no me despidieron si el documental se llevaba meses preparando? Han hecho un circo de una cuestión tan sensible como la violencia de género». Eso sí, también ha hecho autocrítica: «Ha habido veces en televisión que no he hecho las cosas bien».

El marido de Olga Moreno también ha aprovechado esta intervención para atacar a su ex y ha asegurado que tras la denuncia pública de Rocío Carrasco por violencia de género «hay un negocio, una venganza personal, una intención de destruir a una familia y a una persona».

ANTONIO DAVID DICIENDO QUE TIENE 3 CARPETAS LLENAS DE PRUEBAS Y SE VE COMO SE ABREN Y ESTÁN VACIAS JAJAJAJAJAJAJJAJAJAAJAJA QUE ME MEO COÑO QUE RIDICUL0 pic.twitter.com/wZK0qdlqjf — Salseo💫 (@TVSALSEO) June 27, 2021

Respecto a la grabación del documental, el malageño ha indicado que tanto Carrasco como su marido, Fidel Albiac, tenían denunciada a la Fábrica de la Tele: «Te das cuenta de que al final, utilizan la justicia como un negocio, porque con esa presión judicial encima, intentando amordazarlos y coartar su libertad de expresión terminan negociando la retirada de esas demandas para con la gente que han vulnerado sus derechos, su honor, intimidad, termines haciendo un negocio millonario y retires esas demandas».

Eso sí, su objetivo con esta entrevista ha sido defenderse de las acusaciones vertidas sobre él: «No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer, jamás en mi vida. ¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón, que es un asesino? ¿Cómo se me puede comparar a mí con Gimeno.? Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación». Es más, Flores ha mostrado tres archivadores en los que asegura que tiene pruebas contra su ex, aunque todavía no ha mostrado ninguno de estos documentos.