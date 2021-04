Samantha Hudson, artista: «Me apaño bien entre fogones»

Atrevida y muy divertida, siempre rodeada de polémica, Samantha Hudson es una de las celebrities de la próxima edición de MasterChef. Así lo ha confirmado la cadena, que comenzará en otoño su rodaje del talent show culinario. Iván González, más conocido por su nombre artístico, Samantha Hudson, es un artista, cantante, actor, influencer de internet y activista del colectivo LGTB español que nació en León, pero que con solo un año de edad llegó a Mallorca. «Me crié en Magaluf, donde he crecido y estudiado», asegura Samantha.

Con el artisteo circulando a gran velocidad por sus venas y fluyendo por todos sus poros, se dio a conocer tras la controvertida publicación del sencillo Maricón en 2015, el cual grabó como proyecto para una asignatura de cultura audiovisual. La canción, acompañada de un vídeo publicado en la plataforma YouTube, generó tanto rechazo como aprobación por el público y fue objeto de protesta por parte de organizaciones religiosas y grupos políticos conservadores. Conocida por su discurso provocativo y descarado, Samantha combina el activismo pro-LGTB y la reivindicación social.

¿De dónde surge el nombre de Samantha Hudson?

–Samantha no tiene razón de ser. Es un nombre que me gustaba y así lo hice. El nombre más genérico para la chica más simple.

Está en un año de trabajo imparable. Estuvo en los premios Feroz, no para en las redes sociales, saca nuevo single y será una de las concursantes de MasterChef Celebrity.

–Sí. Digamos que es fruto del trabajo. Me vine a Madrid a probar suerte, pero sin ninguna expectativa y la verdad es que considero que desde el principio me ha ido bien.

¿Se podría decir que tiene talento en la cocina?

–Se podría decir que me apaño bien entre fogones, pero a la hora de ponerme dejo la cocina como el palo de un gallinero. Soy muy guarra. Aún así, no se puede decir que no le ponga ganas y empeño. Me gusta mirar vídeos de cocina y aprender.

¿Siempre ha cocinado?

–Desde el confinamiento, más. He hecho muchas albóndigas y recetas de cocina vegana. Intento cocinar sin proteína animal.

¿Es más de carne o de pescado?

–Nada de carne, soy más de pescado. Entre mis platos favoritos destaco todos aquellos que lleven calabaza, un producto que me gusta mucho, y los raviolis.

¿Tiene algún plato que le traslade a su infancia?

–Uy, pues mira. Recuerdo las rosquillas de anís y las torrijas. Mi madre, que se llama Yoli, y mi abuela Priscila son las dos mujeres de las que he aprendido y que cocinan muy bien.

¿Cuál es la comida fuerte del día?

–Desayuno ligero, con avena y fruta. La comida más fuerte del día es sin duda el almuerzo, sobre la una del mediodía. Pero lo que más me gusta es la sobremesa con los amigos. Y por la noche, algo ligero.

¿Qué es lo que no puede faltar en su mesa?

–Un buen cóctel y chupitos. No tomo refrescos y muy de vez en cuando, una copa de vino.

¿Echa a faltar algún plato típico de Mallorca?

–Los cocarrois y panades. Pero en verano voy a Mallorca, por cierto, esperadme en agosto, y me las llevo a la playa. Un producto que echo en falta son las algarrobas. Recuerdo los brownies de algarroba de mi tía Alicia.

¿Piensa o improvisa en la cocina?

–Pues me gusta ir a comprar cada día. Y el día anterior ya tengo muy claro qué voy a preparar para comer, e incluso lo preparo la noche anterior. Nunca cocino sin mi delantal.