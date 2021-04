Gente que pasa por ahí

En pleno confinamiento, a Bruno Daureo se le ocurrió ocupar el tiempo libre 'construyendo' un proyecto en el que sus vecinos y la gente que pasaba por la céntrica calle de Palma donde vive fueran los protagonistas.

Daureo, nacido en Palma en 1987, es pese a su juventud un reconocido profesional con varias exposiciones a sus espaldas. Además, es profesor en EDIB y EASDIB. Un día se enteró de que el prestigioso concurso de fotografía digital Revela’t, que tiene lugar en Barcelona, tenía como lema Universos Propios, con la intención de mostrar trabajos más personales y de autor donde cada uno pueda enseñar su propio universo. La convocatoria se cerró con la participación de 333 proyectos de personas de 43 países diferentes y el trabajo de Daureo ha sido reconocido con un más que meritorio tercer lugar compartido con otros siete paticipantes. Esta ‘medalla de bronce’ le dará derecho a que su obra se exponga junto al resto de los primeros clasificados.

La ganadora del primer premio (con 23 puntos, de 25 posibles) fue la francesa Florence Cuschieri con su obra Exodus. En segundo lugar, empatadas en puntos (21) están los trabajos Oasis: In our quarantine yard de Irmina Anna Walczak (Polonia), e Ignoscentia de Sina Niemeyer (Alemania).

Proyección internacional

Daureo y el resto de los terceros clasificados obtuvieron 19 puntos. «Creo que un tercer puesto es un gran logro. Revela’t es un festival que cada año va cogiendo mayor tirón. En este certamen no sólo hay exposiciones sino que también hay multitud de actividades para gente de todas las edades, y a estas se le suman las ponencias de gente como Cristina Garcia Rodero, Alberto García Alix... incluso un año se expusieron las fotos del actor Jeff Bridges. Además de la profesionalidad de los organizadores destacaría que hay un buen rollo brutal. Me hace mucha ilusión poder ser partícipe de esta ‘fiesta’ dedicada a la fotografía analógica y por si fuera poco iré con mi hija Nina, algo que me genera mayor entusiasmo», explica.

La exposición estará compuesta por 56 fotografías. En ella, cada imagen tendrá el tamaño de mancha del negativo original, unos 10x12cm, y se verán rodeadas de unos márgenes blancos de unos 10 centímetros por cada lado. «La idea es construir una especie de muro vertical que se componga de cada una de las imágenes, este simulará el espacio de luz por el que yo miraba a los viandantes.

Daureo ha recibido una propuesta para formar parte de una exposición colectiva en Palma junto a los colegas Pepe Cañabate, Enric Calafell, Xavier Ferre y Bruno Frerejean, con la pandemia por la COVID-19 como leitmotiv.