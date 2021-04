Si Talía fuera ciego...

El pasadizo del estanque del Palau de l’Almudaina se convirtió este domingo en el histórico asilo parisino de Charenton, donde el Marqués de Sade pasó encerrado sus últimos años de vida a causa de la feroz persecución de su obra literaria. El elenco de Sa Boira, compañía teatral de la ONCE en Palma, interpretó varias escenas de la obra Marat/Sade (1963), de Peter Weiss.

Junto a otros diez grupos de teatro ONCE de toda España, Sa Boira formará parte de Si Talía fuera ciega, un cortometraje construido a partir de fragmentos de las obras que las compañías tenían preparadas para la suspendida Bienal de Teatro de la Once, cuyos protagonistas son actores y actrices ciegos y con discapacidad visual grave. «Uno de los objetivos es que los intérpretes vivan la experiencia cinematográfica por primera vez. ¿Por qué una persona ciega no puede hacer teatro, si puede estar integrada como cualquier otra persona?», expresó Antonio Gil Aparicio, director del cortometraje y de la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad de Mérida.

El equipo de la productora Emblema Films ya ha grabado en Tarragona, Pedreguer, Orense, Coruña y Gijón, y durante el mes de mayo viajarán a distintas ciudades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Una obra con recorrido

En noviembre de 2019 la compañía estrenó la obra en el Teatre Principal de Palma con una gran acogida, aunque la pandemia frenó el resto de funciones. «Durante las últimas tres semanas hemos realizado tres ensayos semanales; ha sido relativamente fácil porque no hemos tenido que rehacer toda la obra», explicó Bernat Pujol, director de Sa Boira.

«Es una experiencia nueva, nunca me había imaginado hacer algo así. Llevamos desde 1987 haciendo teatro y de todo se aprende», afirmó el actor Joan Moreno, quien interpretó al líder jacobino Jean-Paul Marat, asesinado en la bañera de su casa mientras trabajaba a manos de la joven girondina Charlotte Corday.

Asimismo, Sa Boira está preparando el espectáculo De puertas para adentro, en el que muestran algunas experiencias que las personas ciegas han vivido durante la pandemia. Los textos han sido escritos por los propios artistas. La obra se estrenará en el Teatre Mar i Terra el 21 de mayo.