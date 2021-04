'Mallorca 10 points' demostrará que la Isla es algo más que sol y playa

Amanda Jeffrey, escritora del bien acogido libro El Book de Amanda – El inglés que no se aprende en clase, publicado por Planeta, además de académica de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, colaboradora del magazine Cinc Dies, de IB3 televisió, y columnista del diario Majorca Daily Bulletin, vuelve al ataque con Mallorca 10 Points –lo que en castellano vendría a ser ¿Cuánto sabes sobre Mallorca?– y que no es otra cosa que una iniciativa audiovisual para apoyar al sector turístico, al que, desde luego, llega en un momento muy oportuno...

Mallorca 10 Points es un concurso rodado en inglés y en alemán para sus respectivos mercados, con diez preguntas sobre Mallorca. Si se aciertan las 10 (de ahí lo de 10 Points), él/la concursante podrá ganar una semana de vacaciones en Mallorca para dos personas.

Más que sol, playa y fiesta

Según Amanda, las 10 preguntas de cada episodio/concurso de Mallorca 10 Points lo abarcan prácticamente todo: gastronomía, cultura, deportes, paisajes, patrimonio, tradiciones, humor... «El objetivo no es otro que el de demostrar, como hizo con su conocido y premiado documental «Mallorca is not Magaluf, que nuestra Isla es muchísimo más que sol, playa y fiesta, por lo que vale la pena visitarla en cualquier época del año.

«La gamificación del concurso ‘online’ Mallorca 10 points –señala Amanda– no sólo animará visitar Mallorca, sino que una vez que se esté aquí, mejorará la experiencia de los visitantes, porque, consciente o inconscientemente, la verán con otros ojos. Por otra parte –añade–, el objetivo es promover una Mallorca segura, y a la vez recuperar el turismo sostenible, familiar y cultural que teníamos antes –y lo dice con conocimiento de causa, porque vean–: Me crié en el Hotel Bonanza. Mi padre era el director y mi madre, la relaciones públicas. De ahí surgió el amor que dura hasta el día de hoy. Soy, por tanto un orgulloso producto del turismo, gracias a lo cual hablo seis idiomas, a lo que hay que añadir la multiculturidad que esto conlleva –y añade–: Era mi madre, la viajada guiri de Liverpool, la que de niña me despertaba cada día con un beso diciéndome, You don’t know how lucky you are to have been born in Mallorca, o dicho en español: ‘No sabes la suerte que tienes de haber nacido en Mallorca’». Por eso, no sólo debemos unir fuerzas para volver a un turismo sostenible, cultural y familiar, sino también ofrecer una Mallorca segura, en la que se puede hacer prácticamente de todo (bien entendido), durante todo el año. Y lo digo porque a lo largo del año, y a diferencia de otros países europeos, podemos practicar deporte en el exterior, ofrecemos un excelente plató para televisión y cine, contamos con unos servicios excelentes, nuestro estilo de vida es admirable, poseemos una artesanía sin igual a la que hay que dar a conocer, tenemos cultura a raudales, así como las mejores patatas del mundo, de lo cual pueden dar fe los británicos, vinos, quesos, una gastronomía de lujo, con los mejores chefs del mundo... En fin, un paraíso seguro, con materia prima y experiencias sin igual… ¡Y todo eso, como digo, durante todo el año!».

Como hemos apuntando antes, Amanda Jeffrey –nacida Joana Amanda Ferrer Jeffrey–, que habla seis idiomas: inglés (su lengua materna), alemán, francés, italiano, catalán y español, señala que la puerta está abierta para rodar Mallorca 10 points en otros idiomas, «pero ahora mismo nos parecía fundamental prestar atención a los mercados británico y alemán, que son los principales visitantes que recibimos», por lo cual ha rodado los programas junto con el conocido periodista alemán Mario Krsek, de amplia experiencia, que trabaja para medios alemanes, entre ellos, Welt, ARD, ZDF y Pro7.

«Por ahora contamos con el apoyo del grupo Marriott, quienes, tras visionar Mallorca 10 points, lo tuvieron muy claro, en el sentido de que es una enorme promoción de la Isla en el exterior, de ahí que les agradezcamos mucho que compartan nuestra visión y misión, por lo que, ¡seguro que conseguiremos grandes cosas juntos! Diré, también, que la puerta está abierta a todo el mundo, ya que habrá otros premios interesantes para que los extranjeros quieran saber más sobre Mallorca, y aquí me refiero a productos gastronómicos, o artesanales, excursiones, comidas en restaurantes, etc. Porque cuántos más seamos, mejor. Por tanto –apostilla Amanda–, quien también se quiera sumar a la iniciativa, nos pueden escribir a uep@mallorca10points.com».