Miguel Bosé critica en una nueva entrevista a Jordi Évole y a los políticos españoles

Miguel Bosé ha asegurado este jueves, en su entrevista con el franciscano Carlos Fuentes en Teve.cat, que Jordi Évole «no se portó bien» con él. Además, después de la emisión de los dos programas en La Sexta ha asegurado que llamó al periodista y le dijo que «si trata así a sus amigos no sé cómo tratará al resto».

El cantante ha explicado que cuando Jordi se puso en contatco con él «por la admiración mutua que existe entre los dos, le dije que sí a la entrevista pensando que el resultado iba a ser otro, iba a ser mejor, iba a ser más respetuoso». «No quedé contento y yo creo que la manipulación una vez más en los medios es inmensa porque tienen mucho miedo al negacionismo», ha indicado.

En esta nueva aparición se ha podido ver al artista mucho más relajado y con más voz. Bosé y Fuentes mantienen una estrecha relación desde que se conocieron en el programa de Mercedes Milà 'Buenas noches' en el año 1983.

Crítica política

Antes de comenzar a tratar los temas de política, Carlos Fuentes ha querido recordar a Bosé una anécdota: «Antes de marcharte para Panamá me dijiste, Carlos me voy a ir fuera de España, está gobernando la derecha, está gobernando Rajoy, y lo que quiero es que cuando regrese ya estén gobernando las izquierdas». «No parece que vaya a volver por el momento», ha indicado divertido el artista.

«Yo me subí con Felipe González a lo que era un modelo de país, un modelo de personas, que pretendía poner a España en el mapa. [...] Ahora no existe ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, eso ya no existe, por eso yo digo que estoy contra el sistema», ha aclarado Bosé sobre su cambio de mentalidad.

Al ser preguntado sobre Pablo Iglesias, ha indicado que «no me ha decepcionado porque nunca me gustó». Además, respecto a la política en general, ha insistido en la necesidad del «diálogo y escuchar».

«Vivo mis ideas con pasión porque las tengo argumentadas»

Como no podía ser de otra forma, el músico ha dado su opinión sobre el coronavirus, y ha explicado que vive sus ideas con pasión porque las tiene «muy argumentadas». «Sabemos que esto es una operación que se fue gestando desde hace mucho tiempo por un grupo de gente cuya esencia está en una reunión llamada Foro de Davos. [...] Klaus Schwab, su presidente, es el nazi más grande que existe, que tiene 82 años, y que se quiere morir matando», ha asegurado tajante. También ha recalcado que los poderosos están muy interesados en los medios porque «a través de ellos te pueden hacer pensar lo que ellos quieren que pienses».

Respecto a la vacuna, su opinión es clara: «El virus será importante para la vacuna, porque en verdad no es una vacuna, es un agente genético, un derivado transgénico de muchos ingredientes entre los cuales está la nanotecnología que va a ir minando no solamente al hombre como especie sino a algo que va mucho más allá. Le pido a toda la gente que se informe y si se quieren vacunar al final, que se vacunen [...] Los riesgos que conlleva la vacuna son demasiado grandes e irreversibles».

«Las vacunas en general, desde que son planteadas, son un negocio, ninguna es necesaria. [...] Las farmacéuticas no buscan la salud de la gente, buscan la toxicidad y la cronicidad porque ese es su negocio», reflexiona sobre este tema.

La importancia de la educación

Miguel Bosé también ha reflexionado sobre la importancia de la educación: «Antes en las escuelas, en las universidades, se educaba para que la gente pudiese pensar. Todo eso se ha ido minando porque cuanto menos sepas, más dominable eres».

Además, ha alabado a su madre Lucía Bosé en este sentido: «Nos dio la libertad desde que éramos muy pequeños. Nos dio el derecho y casi la obligación a pensar, a nuestra manera, a ser sólidos y a tener nuestros propios criterios y eso nos hace libres».

Libertad

El artista ha afirmado que se siente más libre que nunca: «Soy libre porque soy atacado, porque soy envidiado, porque soy acusado y la libertad es una cosa que se sustenta en la coherencia, en los principios y en los valores de uno mismo y en el no condicionamiento del 'qué dirán'».

Además, ha citado Robert Martínez, un importante astrólogo, que aseguraba que «la verdad resuena, la mentira es una interferencia». «Cuando escuchas algo y te resuena sabes que es verdad y que estás en lo cierto, sabes que eso es el camino [...] Por eso, yo escucho las cosas que me resuenan, por esa razón ahora soy libre de verdad y creo».

Trayectoria profesional

El cantante también ha querido hablar sobre su carrera profesional. Bosé trabaja en nuevos temas y asegura que la calidad de su voz mejora día a día porque «ha encontrado el camino». Además, espera poder presentar en 2022 material nuevo e incluso hacer una gira.

Pero esto no es todo, en los últimos tres años ha estado trabajando en una autobiografía y que «si Dios quiere, en noviembre debería estar viendo la luz». Eso sí, ahora mismo está trabajando en reducirla, porque «el original tenía 1.200 páginas».

Por último, también prepara una serie (tres tandas de ocho capítulos cada una) y en este momento se están haciendo los castings. «Toda la gente que ha construido la carrera conmigo va a sentirse parte o partícipe de todo eso que vaya viendo y la reconocerá como la banda sonora de sus adolescencias», concluye.