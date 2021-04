El mensaje de Rocío Flores, entre lágrimas, a su madre

Rocío Flores ha hablado este viernes en El Programa de Ana Rosa. La joven ha dirigido unas duras palabras a su madre, entre lágrimas, durante su aparición como colaboradora en dicho espacio televisivo.

No era su intención, y así lo había comunicado, hablar de su situación familiar. Sin embargo, la presión ha podido más y la joven ha lanzado varios mensajes, duros y contundentes, a Rocío Carrasco, a raíz de la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

«Hay muchas cosas que no son así. Las cosas no son así. Yo conozco mejor que nadie a mi madre y sé lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre», ha manifestado la joven.

? Rocío Flores se rompe y habla por primera vez de Rocío Carrasco: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Estamos aquí. Levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más dolor, ya no puedo más" #AR16A https://t.co/MSw49994eY ? Telecinco (@telecincoes) April 16, 2021

Rocío Flores asegura que ha intentado ponerse en contacto con su madre en numerosas ocasiones, la última este jueves, sin éxito: «Ayer llamé a mi madre dos veces y no me lo cogió, veo que la única forma de poder contactar es públicamente», ha dicho con amargura.

«Me siento mal, me siento destrozada. Creo que esto es muy injusto. No soy la única que está sufriendo, hay otra persona más que se llama David Flores», ha proseguido diciendo, en referencia a su hermano.

Rocío Flores ha terminado su relato con este mensaje: «Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Estamos aquí. Levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros. Vamos a aclarar las cosas. No quiero más dolor, ya no puedo más».