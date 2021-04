Bigote Arrocet se suma al discurso negacionista de Miguel Bosé y Victoria Abril

Edmundo Arrocet se ha sumado este miércoles al discurso negacionista de Miguel Bosé o Victoria Abril. El exnovio de María Teresa Campos ha asegurado que «pasa de vacunas» y que no se la pondría «ni cagando».

Bigote, que ha entrado en este 'club' de forma inesperada, hizo las declaraciones cuando pensaba que había colgado el teléfono. El humorista hablaba con un redactor de Telecinco y, cuando creía que había finalizado la conversación, dijo en voz alta: «Empiezan a 'huevear' que hay que vacunarse ya. Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando. No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!».

Este miércoles el programa 'Sálvame' ha reproducido la grabación en exclusiva, ante la sorpresa de los colaboradores. Víctor Sandoval, que ha perdido a sus dos padres a causa del virus, se ha mostrado muy crítico con la actitud del artista: «Si tiene miedo de ponerse la vacuna y coger el virus está en la mejor opción que es no ponérsela».

Miguel Bosé aseguró este domingo en 'Lo de Évole' estar «muy informado» sobre la pandemia y, en base a ello, afirmó ser «negacionista» y «con la cabeza muy alta». El cantante cree que políticos, médicos y farmaceúticos «van a caer todos, uno detrás de otro» y, tras ser preguntado sobre cómo se siente al estar en posesión de la verdad en este tema, dijo que no es posesión de la verdad, sino «la verdad». «Soy negacionista, es una postura que llevo con la cabeza bien alta», afirmó rotundamente y avanzó que él no se vacunará.

Por su parte, Victoria Abril acabó pidiendo perdón por las declaraciones en las que aseguraba que el Coronavirus «es una plandemia» y que las vacunas que se están inyectando a la población no se «han probado en humanos». Al recoger el premio Feroz de Honor 2021, la actriz se disculpó: «Pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos, os juro que no ha sido mi intención, para mí todas las vidas cuentan».