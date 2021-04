A todo gas en defensa de Junípero

Aparejador, abogado, profesor de castellano a estudiantes extranjeros, agente de la promoción inmobiliaria, político, articulista y cantante son algunas de las facetas de Miquel Pascual Aguiló (Palma, 1944), que quiere recorrer las misiones de Fray Junípero Serra en California para dignificar la figura del mallorquín: «El personaje más relevante de la historia de la Isla tras Ramon Llull», asegura.

Pascual está preparando este viaje a bordo de su Yamaha Virago de 1.200 cc fabricada en 1997. «Empecé teniendo una Vespa, que la heredé de un familiar, luego una BMW y una Harley. He recorrido prácticamente todos los países de Europa hasta el Cabo Norte y también la Ruta 40 de Argentina», explica con cierto orgullo.

Esta afición por los viajes en moto fue bastante tardía, ya que comenzó en 2014, con 70 años y no sólo eso, sino que ha pasado por el quirófano en 19 ocasiones. «Tengo prótesis en ambas rodillas, otra en la cadera, diversas intervenciones inguinales y hasta una a corazón abierto». A pesar de todo, su estado de salud es bueno y no ha perdido un ápice de su afición motera. «Como he leído a un motero de Huesca de 83 años, seguiré montando en moto mientras pueda subir a ella y tenga fuerza en la mano para dar gas».

Miquel ha realizado algún viaje en compañía, pero como más disfruta es yendo solo. «Es que soy también un apasionado de las antigüedades arquitectónicas y en cuanto veo una me tengo que parar. Sí que disfruté en un par de ocasiones junto a mi mujer y amigos, pero ahora prefiero ir a mi aire».

De toda formas, en esta ocasión Pascual tiene previsto realizar el periplo junto a su hija pequeña, Irene, que tiene una productora llamada Algosemueve. «La idea es realizar un docureality de 90 minutos de duración en los que diversos escritores e historiadores de California hablarán sobre la figura de Junípero, con mi padre como hilo conductor. Creo que sería un producto muy interesante para plataformas o canales como La 2. Además, también se podría hacer una vertiente más ‘local’, con mi padre y yo hablando en mallorquín en el caso de que a IB3 le interesara la propuesta», explica la joven, que seguiría los pasos de su padre junto a su socio de la productora a bordo de una furgoneta.

Miquel Pascual ha calculado que necesitará unos 30.000 euros para llevar a cabo el proyecto. Está buscando financiación, pero a esta dificultosa labor se une otro hándicap: el descubrimiento de una cepa californiana de la COVID-19.