Al otro lado de la música

Que alguien me devuelva todos los 'demoledor' que alguna vez utilicé, porque es hoy cuando realmente los voy a necesitar. Y es que este es el adjetivo que nos invade al producirse el contacto entre el surco y la aguja, y da igual que sea la primera o la trigésimo quinta vez que se escucha uno de sus temas, porque la sacudida es de las que no se olvidan. Y para que no olviden, ahí va el nombre: Psideralica. Una banda mallorquina que mezcla metal industrial con electrónica hiriente, liderada por el matrimonio que forman Marian López –Lady Marian– y Toni Garcias –Toni Kernel–, rockeros de noche y respetables, pulcros y productivos eslabones de la sociedad en horario diurno.

La primera cuestión es inevitable: ¿Resulta fácil conciliar ambas facetas? «No es difícil, entre semana trabajamos y enfocamos nuestra agenda musical a los fines de semana», matiza Marian López, la 'valkiria' de cabello rubio que gobierna con puño de acero y guante de seda a la banda.

Consultora

La cantante se inició profesionalmente como consultora bancaria, «pero me iba desinflando porque tenía un plan b en mente». Que la condujo a su desempeño actual en el campo de la neurociencia aplicada a los negocios, en calidad de formadora y conferenciante. «A mí lo que me gusta es indagar cómo la gente toma decisiones poco acertadas en la gestión de sus finanzas». Y le va bien. Sus conferencias presentan un novedoso formato denominado rockonferenzia, que consiste en «llevar los tics de una banda de rock al entorno empresarial, tienen muchas cosas en común, ambas son un business». Aunque aparentemente su faceta diurna y nocturna se encuentran muy alejadas, en la práctica no es así. De hecho, si le preguntan qué queda de Lady Marian en ella al apearse del escenario contesta risueña ‘todo’. «Soy muy teatral en mi vida personal y subir al escenario, sea para cantar o dar una conferencia, es algo que llevo innato», subraya.

Abogacía

Por su parte, Toni Garcias ejerce la abogacía transversal: derecho matrimonial e inmobiliario y redacción de contratos, amén de desempeñarse como compositor, músico y productor. «Me siento identificado con todas mis facetas», expresa. Aunque no renuncia al sueño de dejarlo todo para «dedicarme por completo a la música». Y no es una idea descabellada. Su propuesta no ha pasado desapercibida, especialmente en el concierto internacional. Han actuado por toda Europa, en lugares donde «se crea una conexión especial entre público y banda», explica Marian. Su posicionamiento en estos países les ha permitido compartir escenario con bandas del calibre de Guns n’ Roses y Marilyn Manson, además de alojar varios temas en bandas sonoras de series y películas. «Tenemos buenos contactos», reconoce Garcias. Estén atentos, en breve publicarán nuevo material.