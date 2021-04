Sonsoles, examante de Antonio David Flores, rompe su silencio

Sonsoles, examante de Antonio David, ha roto este sábado su silencio. Después de que Rocío Carrasco contase en su documental que el ex guardia civil le había sido infiel con ella, Sonsoles se ha convertido en una de las personas más buscadas de la semana.

Cansada del «acoso» y de las informaciones emitidas sobre su vida en los últimos días, ha decidido mandar un comunicado al programa 'Socialité' de Telecinco. En este texto indica que se encuentra en «un estado de nerviosismo, ansiedad e impotencia» y considera que se está vulnerando «su derecho al honor y a la intimidad»; además, ha transmitido que su entorno también se ha visto afectado por las publicaciones.

Sonsoles pide que «se ponga fin de inmediato a la intromisión ilegitima de su privacidad» y anuncia que, en el caso de que esto no ocurra, «tomará medidas legales». Su único deseo es «seguir siendo anónima».

Sonsoles, la que fuera amante de Antonio David Flores, se pronuncia a través de un comunicado ? #Socialite441 https://t.co/4VbvJqeKpB ? SOCIALITÉ (@socialitet5) April 3, 2021

Carrasco recordó el pasado domingo que Antonio David le engañó cuando estaba embarazada de su segundo hijo: «Le vi comiéndole la boca a la camarera». Rocío aseguró que fue muy doloroso, no como mujer, sino como madre, ver aquello. «Lo sabía todo el mundo, hasta mis primos, menos yo. Me dijo que estaba loca, que a mí el embarazo me estaba afectando a la cabeza, que las hormonas me estaban sentando muy mal».

Una historia ocurrida hace más de 20 años y de la que ahora Sonsoles quiere desvincularse por completo. Es más, la examante ya se puso en contacto con María Patiño cuando Antonio David comenzó a trabajar como colaborador de 'Sálvame'; según la presentadora, Sonsoles tenía miedo de que su nombre saltase a los medios.