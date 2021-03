Cuatro testimonios refuerzan la campaña ‘Som Voltros’ de Ultima Hora

‘Saber a dónde queremos llegar’, ‘tenemos que ver la parte buena de las cosas desde cualquier lugar’, ‘saber sufrir, aguantar el dolor aunque duela mucho’, ‘tenemos que volver a la normalidad’, ‘la vacuna es nuestra esperanza porque es lo único que tenemos’, ‘claro que saldremos de esta, de todo se sale’… Todos ellos son testimonios que quedan reflejados en la continuación de la campaña de comunicación Som voltros lanzada por Ultima Hora a finales del pasado año y que ahora retoma para seguir mostrando su apoyo a la sociedad y trasladar un mensaje positivo. Si entonces se adoptó el punto de vista de los periodistas y del propio medio de comunicación para reflejar lo difícil que era, y sigue siendo, para todos la situación creada por la pandemia, la campaña continúa ahora con el testimonio de cuatro experiencias personales con el claro objetivo de mostrar el afán de superación del ser humano. Con los nuevos mensajes de esta campaña, una vez más, Ultima Hora se identifica con nuestro entorno social, poniéndose en la piel de los ciudadanos y transmitiendo sus preocupaciones y sus mensajes de apoyo.

Nuevamente, la productora Nova Producciones ha participado en el rodaje de las cuatro píldoras que se han diseñado continuando con la acción publicitaria de Ultima Hora Som Voltros. José del Río ‘El niño’, entrenador de boxeo; Jaume Colombàs, Speaker RCD Mallorca; la Dra. Elena Llompart, Responsable de Laboratorio y la Terremoto de Alcorcón, co-propietaria del Bar Flexas protagonizan estos últimos mensajes de la campaña mostrando sus preocupaciones, pero también sus anhelos para que esta situación se solucione rápido. Cuatro testimonios que representan claramente la situación de la sociedad actual, una situación con la que Ultima Hora se sensibiliza e identifica plenamente.

No es fácil fue la primera de las diferentes fases de una ambiciosa campaña publicitaria del diario. El hilo conductor de aquella primera entrega, No es fácil, se adoptó como lema de los periodistas para mostrar el lado más duro de la información. «Es un anuncio de marca para conectar con la gente» cuyo objetivo debía ser mostrar «la empatía del periodista con los lectores» en el difícil marco que la pandemia nos ha hecho vivir. Con estas palabras describía la campaña el diseñador de la misma, Juan Carlos Frontera, un reconocido creativo publicitario mallorquín, que trabajó con la productora Nova Producciones para realizar el spot publicitario. No es fácil llegó a prensa, radio, televisión -IB3 y Canal 4- y cines, redes sociales y soportes estáticos, además de difundirse por los medios propios del Grup Serra, entre los que figura Ultima Hora. El objetivo era claro: recordar que, a pesar de los difíciles momentos actuales derivados de la crisis sanitaria, Ultima Hora se mantiene fiel a su compromiso con la actualidad informativa en un sector tan cambiante como es el de los medios de comunicación y, en especial, la prensa escrita.

La campaña de lanzamiento, tanto por las imágenes de vídeo como por las estáticas, se centró básicamente en la planta donde se imprimen los periódicos. Aquellas tres palabras, No es fácil, albergaban los esfuerzos, el trabajo y el compromiso de Ultima Hora por publicar cada día una actualidad informativa difícil de transmitir pero siempre veraz y rigurosa. Ahora, narra los testimonios personales de personas que nos pueden representar a cada uno de nosotros puesto que tienen algo en común: la experiencia vivida a raíz de la pandemia y el espíritu de superación. Hoy, la campaña reafirma la sensibilidad del diario hacia la sociedad, sintiéndose en la piel de tantos ciudadanos a los que esta crisis ha trastocado su mundo, sus trabajos, sus proyectos y, sin embargo, no dejan de reinventarse para seguir siempre hacia delante.