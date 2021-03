Mallorca para colorear

La colección de cuadernos para colorear Mallorca un paradís per a acolorir, de Manuel López, ‘Many’, ofrece la posibilidad de conocer lugares y tradiciones de la Isla. Publicado en tres idiomas, (mallorquín, castellano e inglés) se han editado alrededor de 200 ejemplares de cada uno, sufragados por el propio autor.

El Palau de l’Almudaina, la Seu, los baños árabes, el Castell de Bellver, Sa Dragonera, Raixa, La Cartoixa, Sóller, Pollença o sa Calobra, entre otros, además de siurells, ensaimadas, oliveras o sobrasadas ,son algunas de las ilustraciones que junto a un mapa de Mallorca se pueden colorear libremente, a gusto de cada niño. «Me han propuesto hacer una colección de las islas menores», comenta Many quien añade, «los cuadernos se pueden adquirir en algunas librerías y por Amazon».

Trayectoria

Many, natural de Melilla, pero afincado en Mallorca desde los 18 años –actualmente tiene 54 –, lleva 15 años realizando trabajos de publicidad, animación y cómic, pero sobre todo, «soy un apasionado de la creación de personajes». Hace cuatro años publicó la serie Babubitos, cuentos infantiles que hacen las delicias de los más pequeños de la casa. «Desde pequeño siempre me ha gustado contar cosas a través de las imágenes y creo que con los cuadernos Mallorca un paradís per a acolorir los niños pueden aprender y divertirse».

Durante el pasado año, a causa de la pandemia, ha desarrollado nuevos trabajos, además de pintar con técnicas tradicionales e ilustración digital. «Durante el confinamiento, la verdad es que dio tiempo para hacer muchas cosas. Entre ellas, estuve desarrollando un cómic sobre los sueños, pesadillas e historias llenas de aventuras y de ciencia ficción».

Incombustible y rebosante de creatividad, Many adelanta que «para Navidad quiero sacar cuatro cuentos más de la serie Babubitos y para colorear». Un trabajo dirigido especialmente a niños y niñas de entre cuatro y siete años de edad.