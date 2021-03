El príncipe Enrique reconoce que el racismo jugó «un gran papel» en su salida de Reino Unido

El príncipe Enrique ha reconocido que el racismo jugó «un gran papel» en la decisión final de abandonar la Casa Real británica y el país europeo junto a Meghan Markle.

En un fragmento inédito de la entrevista concedida a Oprah Winfrey que ha sido emitido por la cadena CBS en la mañana de este lunes, la presentadora pregunta a la pareja si abandonaron Reino Unido por culpa del racismo y Enrique zanja que jugó «un gran papel».

En este contexto, el príncipe carga contra la prensa británica, subrayando que es «intolerante, específicamente los tabloides». «Lamentablemente, si la fuente de información es intrínsecamente corrupta, racista o parcial, eso se filtra a la sociedad», ha señalado.

En otro fragmento también emitido este lunes, Enrique ha revelado que «nadie» de la familia real británica se ha disculpado ni con él ni con Markle. «La sensación es que esta fue nuestra decisión y por lo tanto las consecuencias han caído sobre nosotros», dice a Winfrey.

De la familia real, que ha descrito con la palabra «sistema», ha dicho que es un «ambiente tóxico» debido a la «relación, control y miedo» que infiere la prensa sensacionalista británica. En este sentido, ha agregado que «no está seguro» de si el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, quiere dejar el «sistema» de la familia real.

Por su parte, Winfrey ha aclarado que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, hablaron nunca con Enrique y Markle sobre el color de la piel de su hijo, Archie. Las conversaciones sobre supuestas «preocupaciones» por el color de la piel del bebé en el seno de la familia real británica han sido una de las revelaciones más impactantes de la entrevista.

«No compartió la identidad (de quién estaba preocupado por el color de la piel de Archie) conmigo, pero quería asegurarse de que yo sabía, y tenía oportunidad de compartirlo, que ni su abuela ni su abuelo habían tomado parte en esas conversaciones», ha matizado la presentadora.

JOHNSON NO HA VISTO LA ENTREVISTA

Por otro lado, un portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que el 'premier' no ha visto la entrevista de los duques de Sussex y ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones de racismo.

«Es un asunto del Palacio de Buckingham pero el primer ministro no ha visto esa entrevista», ha dicho el portavoz, según ha informado la agencia de noticias DPA.

Horas más tarde, Johnson ha reconocido el papel de Isabel II y el papel «unificador» que juega en el país. Asimismo, en rueda de prensa, cuestionado sobre si los comentarios sobre el color de la piel de Archie deberían ser investigados, el primer ministro ha reiterado que tiene una política de no hacer valoraciones sobre asuntos reales que no pretende cambiar este lunes, informa el diario 'The Guardian'.