La abuela que mintió diciendo que sus nietos vivían con ella

Nos llamó la hermana de Margarita Rotger para decirnos que lo que nos había contado era totalmente falso. ¿Lo recuerdan? A Margarita, junto con su marido y tres de sus seis nietos, la encontramos en la cola del hambre, de Tardor. Nos llamó la atención verla allí, con los niños. Nos acercamos a ella, nos presentamos y, a través de Toni Bauzá, responsable del citado comedor social, le propusimos una entrevista, con los niños, pero sin que se les viera la cara. También una grabación para un vídeo, que ella aceptó.

Nos contó que estaban viviendo como okupas en la zona de Santa Catalina. Que los tres niños vivían con ellos porque sus padres no podían mantenerlos. Que ese día el mayor no había ido al colegio porque por carecer de dinero no le había podido preparar el bocadillo y no quería que estuviera en el recreo viendo comer a los demás sin él poder comer.

Dijo que dada la situación había días en que pasaban hambre, excepto los niños a quienes no les faltaba de nada y que iban al colegio cada día… Ante circunstancia tan precaria, cuando nos fuimos, sin que su marido y los niños lo vieran, le dimos 20 euros. «Cómpreles algo».

Pues bien, llamó su hermana para decirnos que todo lo que había contado Margarita era mentira. Pura invención, «seguramente para dar lástima». Luego nos dijo que los niños vivían con sus padres. Que estos se desvelaban por ellos trabajando para que nos les faltara nada. Que ese día la madre de los niños, que es su hija, le había pedido que los llevara al colegio, que ella no podía, pues tenía que ir al médico y a llevar también al colegio a los otros tres. Es más –recalcó– en la mochila del mayor puso las meriendas. «No entiendo cómo mi hermana ha podido decir eso…», se lamentaba la mujer. «Incluso –comentó– que para hacerle la entrevista le habían dicho que le iban a dar dinero…».

Todo mentira. Hay que dejar en el lugar que merecen a los padres de los niños, que no es otro que el de excelentes padres, que cuidan de sus hijos, con quienes viven, procurando que no les falte de nada y dejar también a la abuela en el sitio que le corresponde: el de mentirosa, que además se apoya en sus nietos a fin de hacer más dramática su situación, metiéndolos en algo que no es tal y hacerlo a espaldas de sus padres.

Que quede constancia de que esta abuela no dijo la verdad y que su marido calló. Bueno, en realidad solo dijo que a las autoridades les pediría «trabajo y una vivienda digna».

Nosotros lamentamos encontrarnos en nuestro camino de poner voz a los que no tienen nada, con personas que para sobrevivir se amparan en la mentira, sin evaluar el daño moral que puedan ocasionar a terceros, en este caso hija y nietos. ¡Ah!, y que añada que el periodista le pagó por hacerle la entrevista, es lo que menos importa. Aparte de que es mentira, porque el periodista le dio 20 euros solo por echarle una mano. Porque entrevistas a personas con problemas, por desgracia, las tiene a diario.

¿Por qué mienten?

Toni Bauzá, de Tardor, nos dice que en las colas del hambre suelen encontrase con personas que mienten, unas porque lo hacen siempre, otras que por vergüenza de verse en la cola mienten para salvar su autoestima. Prefieren mentir a reconocer, o que han fracasado en la vida, o que las circunstancias le han llevado a estar en ese lugar. Y están también los que tienen adicciones que les han hecho perder cuanto tenían, y que mienten con tal de conseguir recursos y comida. «Esta familia en concreto era la primer vez que venía, no tenía ningún papel, pero nuestra obligación es darles de comer y dirigirles a las instituciones oficiales para que los tengan identificados como personas carentes de recursos, y a partir de ahí derivarlos a los comedores sociales».