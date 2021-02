La odisea diaria para poder comer de unos abuelos sin medios, con tres nietos a su cargo

La otra mañana, en la cola del hambre de Tardor, conocimos a Margarita Rotger Berga, de Palma, de 48 años de edad, casada con Rogelio Arellano, natural de Jerez de la Frontera, hace algo más de 20 años, «aunque ya llevábamos bastantes años juntos». Madre de dos hijas –«fui madre por primera vez a los 16 años, trayendo al mundo a la madre de estos niños»–, y abuela de diez nietos, tres de los cuales les acompañan –uno, en cochecito–, «que son los que viven con nosotros, ya que su madre, que tiene otros tres y uno más en camino, no los puede mantener».

Margarita, su marido y sus nietos, «aunque ellos –dice– me llaman mamá», venían de recoger el bocadillo que dan los Caputxins, «que ha sido nuestra primera comida del día», y aguardaban a que les entregaran el táper para irse a casa, a comer, y guardar algo para la cena. Y así cada día.

Sin ingresos

Los niños están escolarizados, asegura Margarita, «lo que pasa es que hoy el mayor no ha ido a la escuela, porque como no tenía nada que darle para que comiera durante el recreo, me ha dado pena que viera a los otros comer y él se quedara con las ganas. Por eso se ha quedado con nosotros… Es una pena, pero he preferido eso a que viera a los otros comer sin él poder hacerlo».

Ni que decir tiene que la economía del matrimonio está por los suelos. «Intenté pedir una ayuda económica, pero como mi marido cobraba una paga social de algo más de 400 euros al mes, me la denegaron. Y ahora, como él ha dejado de percibirla, estamos sin nada, por lo que no nos queda más remedio que salir a buscarnos la vida. Él intenta encontrar un trabajo, pero no lo consigue. No lo hay. Y con la pandemia, menos. Hemos intentado ganarnos unos euros con la chatarra, pero ya ni con eso… Y es que está muy mal la cosa».,

En cuanto a vivir, viven en un piso, como okupas, en la zona de Santa Catalina, «pues nos echaron de la casa por no poder pagar el alquiler, y desde entonces vivimos donde podemos, con temor, no porque puedan entrar otros okupas, sino porque nos corten el agua y la luz a las que estamos enganchados. Porque sin agua y sin luz, ya me dirá…».

No hay trabajo, no hay dinero...

Los padres de los niños de los que se ocupan Margarita y Rogelio, con sus otros tres hijos, más el que viene, viven también como okupas. «Intentan sobrevivir con la chatarra –dice Margarita–, pero, como le digo, lo de la chatarra está muy mal. Y eso hace que estemos mal nosotros... Hasta el punto que estamos pasando hambre, ¿sabe? Los niños, no. Los niños todos los días desayunan, comen y cenan. Eso y que vayan al colegio todos los días, es sagrado. Los que a veces no podemos comer somos los adultos… Y lo peor es que el futuro está muy mal, muy mal... No hay trabajo, no hay dinero, no hay nada… Vea usted –dice señalando la cola de la que forman parte–. ¿Ha visto usted antes una cosa así….? Porque yo jamás lo había visto. Cada vez más gente en estas colas, ¡y menos mal que existen! Porque… Mire, cada día, sobre todo mi marido, sale a buscar trabajo, pero no lo encuentra… Y si trae a casa cinco o seis euros, que le da la gente, o si ese día ha tenido suerte con la chatarra… ¡Bienvenidos sean! Tenemos para comprar leche. Y si no, paciencia… Porque de otra manera no entra dinero en casa…».

Mientras nos cuenta cómo es el día a día, su marido, Rogelio, vigila a los dos más pequeños, sobre todo al mediano, que juguetea con la puerta metálica que preserva el cristal del gran ventanal. No dice nada. Solo de vez en cuando mira a su mujer, nos mira a nosotros y vuelve a prestar atención a los críos. El mayor, de pie, junto a su abuela, también guarda silencio.

No quiere hablar de los políticos

Confiesan que están mal económicamente desde hace cuatro años, «pero desde que entró el virus ¡no levantamos cabeza! Todo se ha complicado. ¿Que qué pedimos…? Una vivienda digna y trabajo para poder vivir. Porque si tienes trabajo, lo tienes todo. Si no, solo tienes mucha miseria».

De los políticos no quieren saben nada. «Que se vayan todos a tomar por…… ¡Pero todos, eh! Porque, a ver… ¿Qué están haciendo por España…? ¡Nada! ¡Nos hunden….!». Entonces interviene por primera vez el marido, «a los políticos les pedimos un trabajo y una vivienda».

«Mire usted –retoma la palabra Margarita–, hace un par de meses le pregunté a la asistenta social si me podía ayudar para conseguir una vivienda. La contestación de ella fue que no tenían nada para nosotros, pero para los inmigrantes, sí. Porque ellos se juegan la vida… ¿Y nosotros, qué?, pregunté… Pues nosotros a seguir esperando. Hoy aquí, mañana otra vez aquí, y así…». A seguir esperando, y también a seguir disimulando, sobre todo ante los pequeños, a los que les ponen, pese al mal tiempo, en todos los aspectos, que están padeciendo, buena cara, «porque a ellos no les falta de nada en cuanto a comida y ropa. Y como le he dicho, van a la escuela. Y si un día estamos bajos, ante ellos disimulamos… Ellos no tienen la culpa de nada».

Margarita, no muy alta, tiene unos ojos azules muy bonitos, como los rasgos de su rostro, «pero estoy arrugada, como una pasa. Pero eso es lo que menos me afecta. Solo me preocupan los niños y poder salir de la situación en la que nos encontramos».

Los abuelos, con tres de sus nietos, en la cola del hambre de Tardor. «Antes hemos estado en la de Caputxins, para que nos dieran el bocadillo», dice la abuela.